Ambulante é espancado e tem corpo queimado em Cariacica

Homicídio em Nova Rosa da Penha Crédito: Bernardo Coutinho

Cariacica, por volta das 23h deste domingo (9). De acordo com informações da polícia, o ambulante Diego Rodrigues dos Santos foi espancado e teve o corpo incendiado por traficantes que o acusaram que passar informações a rivais. Um homem de 27 anos foi morto na Rua São João Batista, em Nova Rosa da Penha, em, por volta das 23h deste domingo (9). De acordo com informações da polícia, o ambulante Diego Rodrigues dos Santos foi espancado e teve o corpo incendiado por traficantes que o acusaram que passar informações a rivais.

Ainda segundo a polícia, Diego teria passado o domingo na casa de uma amiga com a esposa e a irmã. A mulher do ambulante teria ido embora do local mais cedo depois de uma discussão.

Diego e a irmã saíram para ir para casa por volta das 23h e, enquanto andavam, foram abordados por quatro homens armados. Os dois foram rendidos e levados para um matagal. Os criminosos começaram a espancar o ambulante, que era alvo da ação criminosa e foi acusado pelos bandidos de passar informações para traficantes rivais.

A situação aconteceu na frente da irmã de Diego, mas os bandidos mandaram que ela fossem embora. Diego então foi espancado, teve braços e pernas amarrados e foi levado até uma região de aterro, onde morreu queimado, segundo a polícia.

Quando chegou em casa, a irmã de Diego contou à mãe o que havia acontecido e, na manhã desta segunda-feira (10), quando souberam do crime, identificaram o corpo do ambulante.

Segundo a família, Diego era usuário de drogas, trabalhava como ambulante em coletivos e não tinha problemas com os moradores do bairro em que vivia. Ele tinha três filhas, de 4, 3 e um ano. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios de Cariacica.