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Assassinato

Ambulante é espancado e tem corpo queimado em Cariacica

Traficantes acusaram Diego Rodrigues dos Santos, de 27 anos, de passar informações para traficantes rivais

Publicado em 10 de Dezembro de 2018 às 13:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2018 às 13:36
Homicídio em Nova Rosa da Penha Crédito: Bernardo Coutinho
Um homem de 27 anos foi morto na Rua São João Batista, em Nova Rosa da Penha, em Cariacica, por volta das 23h deste domingo (9). De acordo com informações da polícia, o ambulante Diego Rodrigues dos Santos foi espancado e teve o corpo incendiado por traficantes que o acusaram que passar informações a rivais.
Ainda segundo a polícia, Diego teria passado o domingo na casa de uma amiga com a esposa e a irmã. A mulher do ambulante teria ido embora do local mais cedo depois de uma discussão.
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Diego e a irmã saíram para ir para casa por volta das 23h e, enquanto andavam, foram abordados por quatro homens armados. Os dois foram rendidos e levados para um matagal. Os criminosos começaram a espancar o ambulante, que era alvo da ação criminosa e foi acusado pelos bandidos de passar informações para traficantes rivais.
A situação aconteceu na frente da irmã de Diego, mas os bandidos mandaram que ela fossem embora. Diego então foi espancado, teve braços e pernas amarrados e foi levado até uma região de aterro, onde morreu queimado, segundo a polícia.
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Quando chegou em casa, a irmã de Diego contou à mãe o que havia acontecido e, na manhã desta segunda-feira (10), quando souberam do crime, identificaram o corpo do ambulante.
Segundo a família, Diego era usuário de drogas, trabalhava como ambulante em coletivos e não tinha problemas com os moradores do bairro em que vivia. Ele tinha três filhas, de 4, 3 e um ano. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios de Cariacica.
Ambulante é espancado e tem corpo queimado em Cariacica

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