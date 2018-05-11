Aluno tenta agredir professora por causa de nota da namorada na Serra

Uma confusão, motivada pelas notas da namorada de um aluno, tomou conta da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Vila Nova de Colares, na Serra, na noite dessa quinta-feira (10). A polícia precisou ser chamada, e o aluno responsável pela confusão foi levado para a delegacia.

O rapaz, de 20 anos, teria ficado irritado depois de procurar, e não encontrar, uma professora da escola. O rapaz já havia conversado com a professora em questão a respeito das notas da namorada dele, que também estuda no colégio. Entretanto, ao procurar pela professora na tarde desta quinta-feira (10), ele foi informado que a educadora não estava no local. Nervoso, o aluno quebrou objetos do colégio e tentou agredir uma outra professora.

Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Vila Nova de Colares foi palco de confusão Crédito: Ricardo Medeiros

A confusão piorou depois que o diretor da escola tentou intervir na situação e disse ao aluno que não ia "tolerar aquele tipo de comportamento". O rapaz, de acordo coma polícia, teria ameaçado o diretor: "Eu vou te matar. Pode ligar para a polícia que eu tenho disposição".

A polícia foi chamada pelo diretor da escola e, ao chegar ao local, os militares encontraram vários vasos de plantas quebrados. Já na sala de aula, ele se recusou a atender o pedido do policial para que ele se retirasse do local e ainda deu um soco no colete do militar.

O aluno acabou algemado, o que fez com que outros estudantes se dirigissem até a sala para tentar impedir que o rapaz fosse imobilizado e levado para a delegacia.

O rapaz foi conduzido à Delegacia Regional da Serra, onde foi lavrado um auto de resistência. O rapaz foi conduzido ao Hospital Estadual Jayme dos Santos Neves, onde foi medicado.

Revoltados com a situação, alunos ainda destruíram as janelas da coordenação da escola.

O OUTRO LADO