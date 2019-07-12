Violência

Aluno de 14 anos agride coordenadora de escola em Linhares

Ela contou que viu o estudante agredindo um colega. Quando chamou sua atenção, o adolescente partiu para cima da mulher e a agrediu. Caso é investigado pela Polícia Civil

Publicado em 12 de julho de 2019 às 15:12 - Atualizado há 6 anos

Ocorrência foi registrada na 16ª Delegacia Regional de Linhares Crédito: Loreta Fagionato

Um aluno de 14 anos foi acusado de agredir fisicamente a coordenadora de uma escola estadual do bairro Linhares V, em Linhares, região Norte do Estado. O caso aconteceu na tarde desta quarta-feira (10).

Em conversa pelo telefone com a TV Gazeta Norte, a coordenadora contou que, durante o intervalo do turno da tarde, viu o estudante agredindo um colega. Ela tentou intervir na briga e chamou a atenção do aluno. Neste momento, ele ficou bastante agressivo e partiu para cima da mulher, dando socos na orelha e no pescoço dela.

Ainda segundo a coordenadora, a Polícia Militar foi acionada. Ela foi levada para o Hospital Geral de Linhares (HGL). Depois da consulta médica, seguiu para a 16ª Delegacia Regional de Linhares, onde registrou o boletim de ocorrência contra o aluno. A mulher foi encaminhada para exame de corpo de delito no Serviço Médico Legal (SML) do município, que comprovou as agressões, de acordo com ela. Foram verificados ferimentos em seu rosto e pescoço.

POLÍCIA E SEDU

A PM confirmou que atendeu a ocorrência e que a coordenadora foi orientada a registrar o boletim de ocorrência, para que o Conselho Tutelar e a Polícia Civil tomassem as medidas cabíveis. Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado como lesão corporal e será investigado pela Delegacia de Infrações Penas e Outras (Dipo) de Linhares.

Já a Secretaria de Estado da Educação (Sedu) ressaltou, em nota, que está dando os encaminhamentos necessários quanto ao caso.

