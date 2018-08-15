Aluna é ferida com golpes de canivete em saída de escola em Guaçuí

Delegacia de Guaçuí Crédito: Divulgação | PMG

Uma adolescente de 14 anos ficou ferida após uma discussão na saída de uma escola no Centro de Guaçuí , na Região do Caparaó , na tarde desta terça-feira (14). Ela contou à polícia que foi agredida e cortada por um homem e uma mulher, que seriam pais de uma aluna com quem ela discutiu no dia anterior.

Segundo a Polícia Militar , o caso aconteceu na Avenida Espírito Santo. Ela contou que estava na porta do colégio, esperando alguns amigos, quando um casal se aproximou. O homem a agrediu com tapas no rosto e a mulher deu vários golpes de canivete em sua coxa e orelha esquerda. A aluna ferida foi encaminhada ao pronto-socorro do município.

A vítima contou ainda que, há alguns dias ,houve uma briga entre ela e uma aluna, e que esse seria o motivo por ter sido agredida pelos pais da menina.

Segundo a Polícia Civil, foi aberto inquérito para apurar o caso e os suspeitos ainda não foram ouvidos. A vítima foi encaminhada para exame de corpo delito no Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.

ACOMPANHAMENTO

Em nota, a Secretaria Municipal de Educação disse que o problema entre as alunas já havia sido constatado e tomadas providências, inclusive, com o caso sendo levado a conhecimento das autoridades policiais. Neste período, os pais também foram comunicados sobre o que estava acontecendo no ambiente escolar.

No dia, quando as coordenadoras souberam da agressão, chamaram a Polícia Militar. No entanto, não conseguiram evitar agressões, que segundo a secretaria, foram mútuas e ocorreram de forma rápida.