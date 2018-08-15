Aluna é ferida com golpes de canivete em saída de escola em Guaçuí

Uma adolescente de 14 anos ficou ferida após uma discussão na saída de uma escola no Centro de Guaçuí, na Região do Caparaó, na tarde desta terça-feira (14). Ela contou à polícia que foi agredida e cortada por um homem e uma mulher, que seriam pais de uma aluna com quem ela discutiu no dia anterior.
Segundo a Polícia Militar, o caso aconteceu na Avenida Espírito Santo. Ela contou que estava na porta do colégio, esperando alguns amigos, quando um casal se aproximou. O homem a agrediu com tapas no rosto e a mulher deu vários golpes de canivete em sua coxa e orelha esquerda. A aluna ferida foi encaminhada ao pronto-socorro do município.
A vítima contou ainda que, há alguns dias ,houve uma briga entre ela e uma aluna, e que esse seria o motivo por ter sido agredida pelos pais da menina.
Segundo a Polícia Civil, foi aberto inquérito para apurar o caso e os suspeitos ainda não foram ouvidos. A vítima foi encaminhada para exame de corpo delito no Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.
ACOMPANHAMENTO
Em nota, a Secretaria Municipal de Educação disse que o problema entre as alunas já havia sido constatado e tomadas providências, inclusive, com o caso sendo levado a conhecimento das autoridades policiais. Neste período, os pais também foram comunicados sobre o que estava acontecendo no ambiente escolar.
No dia, quando as coordenadoras souberam da agressão, chamaram a Polícia Militar. No entanto, não conseguiram evitar agressões, que segundo a secretaria, foram mútuas e ocorreram de forma rápida.
A Secretaria de Educação está tratando o fato como um caso que deve ser acompanhado junto com o Conselho Tutelar e a Assistência Social, para que todas as providências sejam tomadas. Diante disso, a Secretaria Municipal de Assistência Social, por meio do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), também está cuidando do caso, dando apoio à adolescente ferida em todas as providências cabíveis, inclusive, levando-a para realizar o exame de corpo de delito.