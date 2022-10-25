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Alfândega de Vitória apreende droga sintética avaliada em R$ 110 mil

As substâncias foram encontradas em duas encomendas de um mesmo remetente contendo brinquedos; cerca de 320 gramas do entorpecente foram apreendidos

Publicado em 25 de Outubro de 2022 às 15:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 out 2022 às 15:08
Material foi apreendido em uma transportadora em Viana
A equipe de repressão da Alfândega apreendeu as substâncias e será aberto procedimento para apuração dos responsáveis Crédito: Divulgação | Receita Federal
Dois pacotes com 320 gramas de uma substância aparentando ser MDMA (3,4-metilenodioximetanfetamina), um tipo de droga psicoativa, foram apreendidas nesta terça-feira (25). A ação foi realizada pela equipe de repressão ao contrabando e descaminho da Alfândega do Porto de Vitória.

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As substâncias foram encontradas dentro de duas encomendas de um mesmo remetente contendo brinquedos (carrinhos de plásticos), em uma transportadora de Viana, na região da Grande Vitória.  O valor estimado para o montante apreendido é de R$ 110 mil.
Para a detecção do entorpecente, foi utilizado narcoteste multidrogas com resultado positivo para droga sintética. A equipe de repressão da Alfândega apreendeu as substâncias e será aberto procedimento para apuração dos responsáveis.

EFEITOS DA DROGA

O MDMA ou MD é uma das drogas mais potentes já desenvolvidas em laboratório. Trata-se de uma espécie de versão melhorada do ecstasy por ser mais pura, sem adição de outras substâncias. Essa droga já tem vindo para o país há mais de dez anos e é muito procurada por pessoas de classe alta, devido ao seu valor mais elevado.

Material foi apreendido por equipe da Alfândega do Porto de Vitória

A droga pode ser consumida pura ou pode ser utilizada na fabricação de ecstasy. Os valores variam muito de acordo com o grau de pureza e o local da venda, mas estima-se que pode chegar a R$ 110 mil.
Há muitos riscos no consumo deste entorpecente, que provoca relevantes distúrbios no organismo e em casos extremos, pode levar à morte por parada cardíaca, hipotermia ou falência hepática.

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