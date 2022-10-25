Alfândega de Vitória apreende droga sintética avaliada em R$ 110 mil

Dois pacotes com 320 gramas de uma substância aparentando ser MDMA (3,4-metilenodioximetanfetamina), um tipo de droga psicoativa, foram apreendidas nesta terça-feira (25). A ação foi realizada pela equipe de repressão ao contrabando e descaminho da Alfândega do Porto de Vitória.
As substâncias foram encontradas dentro de duas encomendas de um mesmo remetente contendo brinquedos (carrinhos de plásticos), em uma transportadora de Viana, na região da Grande Vitória. O valor estimado para o montante apreendido é de R$ 110 mil.
Para a detecção do entorpecente, foi utilizado narcoteste multidrogas com resultado positivo para droga sintética. A equipe de repressão da Alfândega apreendeu as substâncias e será aberto procedimento para apuração dos responsáveis.
EFEITOS DA DROGA
O MDMA ou MD é uma das drogas mais potentes já desenvolvidas em laboratório. Trata-se de uma espécie de versão melhorada do ecstasy por ser mais pura, sem adição de outras substâncias. Essa droga já tem vindo para o país há mais de dez anos e é muito procurada por pessoas de classe alta, devido ao seu valor mais elevado.
Material foi apreendido por equipe da Alfândega do Porto de Vitória
A droga pode ser consumida pura ou pode ser utilizada na fabricação de ecstasy. Os valores variam muito de acordo com o grau de pureza e o local da venda, mas estima-se que pode chegar a R$ 110 mil.
Há muitos riscos no consumo deste entorpecente, que provoca relevantes distúrbios no organismo e em casos extremos, pode levar à morte por parada cardíaca, hipotermia ou falência hepática.