Alegando ameaça de colega, aluno leva arma falsa para escola no ES

Adolescente de 14 anos foi levado para a delegacia

Publicado em 10 de julho de 2019 às 20:19 - Atualizado há 6 anos

Fachada da EMEF Professor Alberto Stange Júnior, no Centro de Sooretama Crédito: Divulgação | Prefeitura de Sooretama

Um desentendimento entre dois alunos virou caso de polícia em Sooretama, no Norte do Estado. Na manhã dessa terça-feira (9), um adolescente de 14 anos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Alberto Stange Júnior levou uma arma de fogo falsa para a sala de aula e acabou indo para a delegacia.

De acordo com a Polícia Militar, a própria diretora da instituição de ensino teria avistado a arma com o aluno e conseguido tirá-la da posse dele. Até o momento em que os militares chegaram à escola, as pessoas que estavam no local não sabiam que se tratava de uma réplica de uma pistola de calibre nove milímetros.

Questionado sobre o motivo de portar uma arma falsa, o adolescente respondeu que teria levado a réplica porque estava sendo ameaçado por um aluno do período vespertino. Na delegacia de Sooretama, ele apresentou a mesma explicação e foi liberado, já que portar arma falsa não é considerado crime.

A Polícia Civil, em nota, também explicou que tal encaminhamento dado ao aluno se deve ao fato de que não houve elementos que indicassem que ele teria praticado atos executórios tendentes à prática de ato infracional análogo a roubo ou qualquer outro delito.

O QUE DIZ O MUNICÍPIO

Por meio da Secretaria Municipal de Educação, a Prefeitura de Sooretama informou que a EMEF Professor Alberto Stange Júnior acionou a responsável pelo adolescente para que conversasse com ele, já que a escola não colocou o aluno em nenhuma situação de constrangimento, nem revistou os pertences pessoais dele.

