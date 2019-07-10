Home
>
Polícia
>
Alegando ameaça de colega, aluno leva arma falsa para escola no ES

Alegando ameaça de colega, aluno leva arma falsa para escola no ES

Adolescente de 14 anos foi levado para a delegacia

Gazeta Online

Larissa Avilez

Repórter / [email protected]

Publicado em 10 de julho de 2019 às 20:19

 - Atualizado há 6 anos

Fachada da EMEF Professor Alberto Stange Júnior, no Centro de Sooretama Crédito: Divulgação | Prefeitura de Sooretama

Um desentendimento entre dois alunos virou caso de polícia em Sooretama, no Norte do Estado. Na manhã dessa terça-feira (9), um adolescente de 14 anos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Alberto Stange Júnior levou uma arma de fogo falsa para a sala de aula e acabou indo para a delegacia.

Recomendado para você

Camila Francis da Silva, e o marido dela, Washington Henrique dos Passos, foram presos; a suspeita usava perfil falso para atrair vítimas e extorquir homens casados, segundo a Polícia Civil

Mulher que liderava quadrilha no ES colecionava itens e viagens de luxo

Júri aceitou tese de legítima defesa e absolveu os quatro réus de todas as acusações, apesar de o Ministério Público pedir condenações por outros crimes

Ex-guardas de Vitória são absolvidos em caso de morte ocorrida há 15 anos

Quadrilha usava perfis falsos para marcar encontros e depois chantagear homens casados; mulher que era líder do esquema e o marido foram presos em Colatina, no Noroeste do Estado

Extorsão sexual: Operação Luxúria mira grupo que ameaçava vítimas no ES

De acordo com a Polícia Militar, a própria diretora da instituição de ensino teria avistado a arma com o aluno e conseguido tirá-la da posse dele. Até o momento em que os militares chegaram à escola, as pessoas que estavam no local não sabiam que se tratava de uma réplica de uma pistola de calibre nove milímetros.

Questionado sobre o motivo de portar uma arma falsa, o adolescente respondeu que teria levado a réplica porque estava sendo ameaçado por um aluno do período vespertino. Na delegacia de Sooretama, ele apresentou a mesma explicação e foi liberado, já que portar arma falsa não é considerado crime.

A Polícia Civil, em nota, também explicou que tal encaminhamento dado ao aluno se deve ao fato de que não houve elementos que indicassem que ele teria praticado atos executórios tendentes à prática de ato infracional análogo a roubo ou qualquer outro delito.

O QUE DIZ O MUNICÍPIO

Por meio da Secretaria Municipal de Educação, a Prefeitura de Sooretama informou que a EMEF Professor Alberto Stange Júnior acionou a responsável pelo adolescente para que conversasse com ele, já que a escola não colocou o aluno em nenhuma situação de constrangimento, nem revistou os pertences pessoais dele.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais