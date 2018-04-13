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Agentes da Guarda de Vila Velha apreendem drogas em Ulisses Guimarães

Uma viatura da Guarda Municipal de Vila Velha realizava patrulha pelo bairro quando avistou um rapaz com atitude suspeita portando uma mochila
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 abr 2018 às 13:36

Publicado em 13 de Abril de 2018 às 13:36

Uma viatura da Guarda Municipal de Vila Velha realizava uma patrulha pela Rua Elis Regina, no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha, quando avistou um rapaz, em atitude suspeita carregando uma mochila, próximo a uma praça da região. Os agentes deram ordem de parada e o suspeito fugiu para outra rua e entrou em uma mata.
A equipe da Guarda Municipal foi atrás do rapaz  que usava camiseta amarela e bermuda preta -, mas devido à falta de luz e difícil acesso ao local, não conseguiu encontra-lo, apenas a mochila que ele carregava.
Foram encontrados na mochila 500 gramas de cocaína, 100 gramas de cocaína pura (escama), 95 pinos de cocaína, 52 papelotes de cocaína, dois pacotes fechados de pinos para embalo, uma sacola de pinos para embalo, três frascos de ácido bórico e uma balança de precisão.
O material foi recolhido, prensado e levado à Delegacia Regional do município. 
 
Com informações de Mayra Bandeira

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