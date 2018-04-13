Agentes da Guarda de Vila Velha apreendem drogas em Ulisses Guimarães

Uma viatura da Guarda Municipal de Vila Velha realizava uma patrulha pela Rua Elis Regina, no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha, quando avistou um rapaz, em atitude suspeita carregando uma mochila, próximo a uma praça da região. Os agentes deram ordem de parada e o suspeito fugiu para outra rua e entrou em uma mata.

A equipe da Guarda Municipal foi atrás do rapaz  que usava camiseta amarela e bermuda preta -, mas devido à falta de luz e difícil acesso ao local, não conseguiu encontra-lo, apenas a mochila que ele carregava.

Foram encontrados na mochila 500 gramas de cocaína, 100 gramas de cocaína pura (escama), 95 pinos de cocaína, 52 papelotes de cocaína, dois pacotes fechados de pinos para embalo, uma sacola de pinos para embalo, três frascos de ácido bórico e uma balança de precisão.

O material foi recolhido, prensado e levado à Delegacia Regional do município.



