Agente da Guarda Municipal é detido com sinais de embriaguez em Vitória

Um agente de trânsito Guarda Municipal de Vitória foi detido por policiais civis dirigindo embriagado, nas proximidades das Divisão de Delitos de Trânsito, na Mata da Praia, em Vitória, na tarde desta sexta-feira (14).
O agente Gilcimar Catenrique da Conceição, 49 anos, foi detido depois que servidores do Detran visualizaram o agente na direção de um Ônix, de cor branca, ingerindo cerveja. O veículo estava com som alto e chamou a atenção dos servidores do Detran que viram o agente bebendo. Logo, procuraram a delegacia. Os investigadores foram até ao carro e verificaram que ele aparentava estar embriagado. Policiais do Batalhão de Trânsito foram acionados e compareceram à unidade policial para que o agente fosse submetido ao teste do bafômetro, mas ele se recusou.
Neste momento, o agente foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória pelos policiais civis para ser submetido ao teste toxicológico, mas ele se recusou. Dois guardas municipais de Vitória também acompanharam o agente em todos os trâmites. O agente retornou à delegacia onde prestou depoimento.
A Polícia Civil informou que há imagens dele dentro do veículo com uma lata de cerveja na mão. Uma lata de cerveja foi apreendida pelos policiais. O agente de trânsito foi autuado em flagrante pelo crime de embriaguez ao volante. Foi arbitrada uma fiança de R$ 5 mil, que não foi paga. No início da noite de sexta-feira, ele foi conduzido para o Centro de Triagem de Viana.
Por meio de nota, a Prefeitura de Vitória informou que o agente foi afastado imediatamente de suas funções e que será instaurado um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para apurar, de forma rigorosa, a conduta do servidor.