Agente da Guarda Municipal é detido com sinais de embriaguez em Vitória

O agente Gilcimar Catenrique da Conceição, 49 anos, foi detido depois que servidores dovisualizaram o agente na direção de um Ônix, de cor branca, ingerindo cerveja. O veículo estava com som alto e chamou a atenção dos servidores do Detran que viram o agente bebendo. Logo, procuraram a delegacia. Os investigadores foram até ao carro e verificaram que ele aparentava estar embriagado. Policiais do Batalhão de Trânsito foram acionados e compareceram à unidade policial para que o agente fosse submetido ao teste do bafômetro, mas ele se recusou.