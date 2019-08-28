Agência dos Correios na Serra é assaltada

Agência dos Correios na Serra suspendeu atendimentos após ser assaltada Crédito: Reprodução

A agência dos Correios de Jacaraípe, na Serra , suspendeu os atendimentos por tempo indeterminado após ser assaltada na manhã desta quarta-feira (28).

De acordo com a Polícia Militar , dois homens armados entraram na unidade e renderam funcionários e clientes. Os criminosos fugiram levando três celulares, mercadorias e dinheiro - a quantia não foi informada. Buscas foram realizadas pela região mas, até o momento, ninguém foi preso.

Acionado pela reportagem, os Correios informaram que a Polícia Federal investiga o caso e que a empresa trabalha em parceria com outros órgãos de segurança pública para trocar informações que agilizem a identificação e, posteriormente, a prisão dos assaltantes.

"Os Correios contam com kit de segurança composto por cofre com retardo, circuito fechado de TV e alarme monitorado. De acordo com a matriz de vulnerabilidade, também são alocados recursos adicionais, como vigilância armada", diz a nota.

Além disso, os Correios afirmaram que investimentos em ações preventivas e aquisição de equipamentos de segurança para as unidades operacionais e de atendimento são prioridade, não apenas no Espírito Santo, mas em nível nacional.

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