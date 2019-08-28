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Jacaraípe

Agência dos Correios na Serra é assaltada

Os clientes que precisarem dos serviços, podem se dirigir até as unidades mais próximas, localizadas nos bairros Eurico Salles, Parque Residencial Laranjeiras e Jardim Limoeiro

Publicado em 28 de Agosto de 2019 às 12:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 ago 2019 às 12:34
Agência dos Correios na Serra suspendeu atendimentos após ser assaltada Crédito: Reprodução
A agência dos Correios de Jacaraípe, na Serra, suspendeu os atendimentos por tempo indeterminado após ser assaltada na manhã desta quarta-feira (28).
De acordo com a Polícia Militar, dois homens armados entraram na unidade e renderam funcionários e clientes. Os criminosos fugiram levando três celulares, mercadorias e dinheiro - a quantia não foi informada. Buscas foram realizadas pela região mas, até o momento, ninguém foi preso.
Acionado pela reportagem, os Correios informaram que a Polícia Federal investiga o caso e que a empresa trabalha em parceria com outros órgãos de segurança pública para trocar informações que agilizem a identificação e, posteriormente, a prisão dos assaltantes.
"Os Correios contam com kit de segurança composto por cofre com retardo, circuito fechado de TV e alarme monitorado. De acordo com a matriz de vulnerabilidade, também são alocados recursos adicionais, como vigilância armada", diz a nota.
Além disso, os Correios afirmaram que investimentos em ações preventivas e aquisição de equipamentos de segurança para as unidades operacionais e de atendimento são prioridade, não apenas no Espírito Santo, mas em nível nacional.
SEM PREVISÃO DE RETORNO DAS ATIVIDADES
A agência somente será reaberta após a perícia e autorização da Área de Segurança Patrimonial dos Correios, sem previsão de retorno. Os clientes que precisarem dos serviços, podem se dirigir até as unidades mais próximas, localizadas nos bairros Eurico Salles, Parque Residencial Laranjeiras e Jardim Limoeiro.
> Correios com banco postal estão no alvo de assaltos, analisa delegado

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