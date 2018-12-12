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Crime

Agência dos Correios é assaltada na Serra

O crime aconteceu na manhã desta quarta-feira (12), em Carapina, na Serra

Publicado em 12 de Dezembro de 2018 às 19:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 dez 2018 às 19:41
A Polícia Federal realizou uma perícia no local Crédito: Glacieri Carraretto
Uma agência dos Correios, localizada, em Carapina, na Serra, foi assaltada na manhã desta quarta-feira (12). Pelo menos cinco aparelho celulares e R$ 12 mil foram levados por dois criminosos. Até mesmo o centro de armazenamento de imagens do local foi roubado pelos criminosos.
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De acordo com a polícia, a dupla, que estava armada, entrou na agência e rendeu os funcionários. Logo após praticar o crime, eles fugiram em um carro que estava parado na BR 101, próximo ao local do crime. 
A Polícia Federal foi acionada e esteve no local. Uma equipe realizou uma perícia e fez levantamento e buscas pela região. 
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VEJA VÍDEO
Acionada pela reportagem do Gazeta Online na tarde desta quarta-feira (12), os Correios confirmaram a ocorrência de assalto. Confira a nota na íntegra:
"Em razão da política de segurança da empresa e para não comprometer o andamento das investigações, não são fornecidos detalhes sobre o fato. A agência permanecerá fechada durante todo o dia de hoje para a realização de perícia. A unidade será reaberta após a autorização da Área de Segurança Patrimonial dos Correios, ainda não há data prevista para a reabertura.
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Vale ressaltar que os Correios têm trabalhado em parceria com as polícias Militar, Civil e Federal, além das guardas municipais visando a troca de informações que agilize a identificação e que possibilite a prisão dos assaltantes. No entanto, assim como toda a sociedade, a empresa também enfrenta, em suas atividades, problemas relacionados à segurança pública.
Todas as agências dos Correios contam com kit de segurança composto por cofre com retardo, circuito fechado de TV e alarme monitorado. De acordo com a matriz de vulnerabilidade, também são alocados recursos adicionais, tais como vigilância armada, entre outros. Investimentos em ações preventivas e aquisição de equipamentos de segurança para as unidades operacionais e de atendimento são prioridade, não apenas no Espírito Santo, mas em nível nacional".
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