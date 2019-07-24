Noroeste do ES

Agência dos Correios é assaltada em Água Doce do Norte

Três criminosos participaram da ação; A Polícia Federal já investiga o caso

Publicado em 24 de julho de 2019 às 22:42 - Atualizado há 6 anos

Segundo a Polícia Militar, três homens, sendo um armado, assaltaram a agência dos Correios em Água Doce do Norte Crédito: João Cassis/Jornal Nobre

A agência dos Correios localizada em Água Doce do Norte, no Noroeste do Estado, foi alvo de criminosos na tarde desta quarta-feira (24). Segundo a Polícia Militar, três homens, sendo um armado, assaltaram o estabelecimento e em seguida fugiram em um veículo. Equipes da PM realizam buscas na tentativa de localizar os suspeitos, mas até o momento ninguém foi preso.

Em nota, os Correios confirmaram a ocorrência de assalto à agência de Água Doce do Norte. Segundo o órgão, a Polícia Federal foi acionada e já investiga o caso. Em razão da política de segurança da empresa e para não comprometer o andamento das investigações, o órgão não repassou mais detalhes sobre o fato.

Entretanto, a empresa ressaltou que têm trabalhado em parceria com as polícias Militar, Civil e Federal, além das guardas municipais visando a troca de informações que agilize a identificação e que possibilite a prisão dos assaltantes.

Ainda segundo os Correios, todas as agências contam com kit de segurança composto por cofre com retardo, circuito fechado de TV e alarme monitorado. A nota diz ainda que de acordo com a matriz de vulnerabilidade, também são alocados recursos adicionais, tais como vigilância armada em algumas agências.

Por conta do assalto, a agência permanecerá fechada para a realização de perícia. A unidade só será reaberta após a autorização da Área de Segurança Patrimonial dos Correios. Ainda não há data prevista para o retorno das atividades na unidade.

