Agência dos Correios é assaltada em Aracruz

Publicado em 26 de julho de 2019 às 20:53
- Atualizado há 6 anos
Dois homens armados assaltaram a agência dos Correios localizada no Centro de Aracruz, no Norte do Estado. Segundo a Polícia Militar, os assaltantes roubaram o dinheiro do cofre e a quantia que estava no caixa do estabelecimento. Além do dinheiro, vários aparelhos celulares de clientes e funcionários foram levados. O caso aconteceu nesta quinta-feira (25).
Ao Gazeta Online, os Correios confirmaram o registro e ressaltaram que a Polícia Federal está investigando o caso, mas até o momento nenhum suspeito foi preso. Outras informações não foram repassadas em razão da política de segurança da empresa e para não atrapalhar o andamento das investigações.
A nota diz ainda que a empresa têm trabalhado em parceria com as polícias Militar, Civil e Federal, além das guardas municipais visando a troca de informações que agilize a identificação e que possibilite a prisão dos assaltantes.
Todas as agências dos Correios contam com kit de segurança composto por cofre com retardo, circuito fechado de TV e alarme monitorado. Em alguns casos, seguindo a matriz de vulnerabilidade, também são alocados recursos adicionais como vigilância armada em algumas agências.
Os Correios informaram ainda que a agência permanecerá fechada para a realização de perícia e deve ser reaberta após a autorização da Área de Segurança Patrimonial dos Correios, que está prevista para a próxima segunda-feira (29).
