Agência dos Correios de Afonso Cláudio é furtada

A Agência dos Correios de Afonso Cláudio, na região serrana do Espírito Santo, foi furtada durante o final de semana. Funcionários descobriram o crime na manhã desta segunda-feira (24). O cofre da unidade foi arrombado com um maçarico e, as imagens das câmeras de segurança, danificadas.
Segundo a Polícia Militar, que foi acionada às 7h30, os servidores relataram que, quando chegaram na agência, se depararam com a grade de uma janela dos fundos arrancada e havia vestígios de danos no local.
Dentro da agência, a polícia constatou que o cofre havia sido arrombado, além de ter sido danificado o sistema de vídeomonitoramento. O local foi isolado para a chegada da perícia da Polícia Federal. O valor levado não foi informado à polícia.
A unidade fica na Avenida Marechal Deodoro, no Centro da cidade, e é a segunda vez que é alvo de bandidos. No dia 4 de abril de 2017 a agência foi assaltada por volta das 12h30 por quatro homens. No momento do roubo, havia vários clientes e ninguém ficou ferido. Na ocasião os bandidos fugiram antes que a polícia fosse acionada.