Agência de viagens de Vila Velha suspeita de migração ilegal é alvo da PF

Polícia Federal realiza operação para combate à migração ilegal para países europeus Crédito: Divulgação | Polícia Federal

Polícia Federal cumpriu dois mandados de busca e apreensão nesta sexta-feira (13), em uma operação de combate à migração ilegal para a Europa. Durante as investigações, foi constatado que uma agência de viagens de Vila Velha , na Grande Vitória, promovia migração ilegal por meio da emissão de passagens para países europeus com retorno simulado.

Os clientes compravam pacotes de viagem com objetivo de utilizar apenas o trecho de ida, já que as passagens de volta eram canceladas assim que o cliente passava pela imigração no estrangeiro.

Polícia Federal realiza operação para combate à migração ilegal para países europeus Crédito: Divulgação | Polícia Federal

Como funcionava o esquema

Segundo a Polícia Federal, a agência oferecia um serviço especializado para as pessoas que desejavam imigrar ilegalmente para o continente europeu. Eram emitidas passagens de ida e volta apenas para enganar as autoridades migratórias, evitando que não fossem admitidos nos países de destino por ausência de retorno comprovado.