Agência de viagens de Vila Velha suspeita de migração ilegal é alvo da PF

A Polícia Federal cumpriu dois mandados de busca e apreensão nesta sexta-feira (13), em uma operação de combate à migração ilegal para a Europa. Durante as investigações, foi constatado que uma agência de viagens de Vila Velha, na Grande Vitória, promovia migração ilegal por meio da emissão de passagens para países europeus com retorno simulado.
Os clientes compravam pacotes de viagem com objetivo de utilizar apenas o trecho de ida, já que as passagens de volta eram canceladas assim que o cliente passava pela imigração no estrangeiro.
Como funcionava o esquema
Segundo a Polícia Federal, a agência oferecia um serviço especializado para as pessoas que desejavam imigrar ilegalmente para o continente europeu. Eram emitidas passagens de ida e volta apenas para enganar as autoridades migratórias, evitando que não fossem admitidos nos países de destino por ausência de retorno comprovado.
A agência de Vila Velha cobrava o valor correspondente ao trecho de ida e mais um percentual para que emitisse e, posteriormente, cancelasse a volta. Os investigados, segundo a PF, poderão responder pelo crime de promoção à migração ilegal, cuja pena é de 2 a 5 anos de reclusão.