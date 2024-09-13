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Crime

Agência de viagens de Vila Velha suspeita de migração ilegal é alvo da PF

Segundo a Polícia Federal, agência cobrava o valor correspondente ao trecho de ida à Europa e mais um percentual para que emitisse e, posteriormente, cancelasse a volta
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

13 set 2024 às 14:57

Publicado em 13 de Setembro de 2024 às 14:57

Polícia Federal realiza operação para combate à migração ilegal para países europeus
Polícia Federal realiza operação para combate à migração ilegal para países europeus Crédito: Divulgação | Polícia Federal
Polícia Federal cumpriu dois mandados de busca e apreensão nesta sexta-feira (13), em uma operação de combate à migração ilegal para a Europa. Durante as investigações, foi constatado que uma agência de viagens de Vila Velha, na Grande Vitória, promovia migração ilegal por meio da emissão de passagens para países europeus com retorno simulado.
Os clientes compravam pacotes de viagem com objetivo de utilizar apenas o trecho de ida, já que as passagens de volta eram canceladas assim que o cliente passava pela imigração no estrangeiro.
Polícia Federal realiza operação para combate à migração ilegal para países europeus
Polícia Federal realiza operação para combate à migração ilegal para países europeus Crédito: Divulgação | Polícia Federal
Como funcionava o esquema
Segundo a Polícia Federal, a agência oferecia um serviço especializado para as pessoas que desejavam imigrar ilegalmente para o continente europeu. Eram emitidas passagens de ida e volta apenas para enganar as autoridades migratórias, evitando que não fossem admitidos nos países de destino por ausência de retorno comprovado.
A agência de Vila Velha cobrava o valor correspondente ao trecho de ida e mais um percentual para que emitisse e, posteriormente, cancelasse a volta. Os investigados, segundo a PF, poderão responder pelo crime de promoção à migração ilegal, cuja pena é de 2 a 5 anos de reclusão.

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