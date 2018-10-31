Advogado leva dois tiros e é salvo por capacete na Enseada do Suá

Marcas de tiros em capacete de advogado Crédito: Reprodução

TV Gazeta, a vítima relatou o que aconteceu. O advogado G.V. foi salvo pelo capacete que usava ao ser atingido por dois tiros na noite desta terça-feira (30), em Vitória . Ele saiu do trabalho e passava de moto em uma rua embaixo na Terceira Ponte, quando, em uma ação de segundos, levou dois tiros na direção da cabeça, disparados por uma dupla, também de moto. À, a vítima relatou o que aconteceu.

A pedido da vítima, a reportagem retirou o nome do advogado, divulgado inicialmente com a autorização dele, e deixou apenas as iniciais.

"Ainda estou meio sem saber definir o que houve. Tava com a cabeça em outras coisas, distraído. Quando me abordaram, pensei que fosse uma fechada. Estava devagar e parei porque fui fechado pela moto (dos bandidos). Nem vi arma. Acho que me confundiram com um policial, porque meu chaveiro tem uma caveira... Sei lá... Nem cheguei a descer da moto."

O advogado conta que estava com o veículo ligado, já descendo, quando um deles gritou "sujou".

Só senti como se fossem duas pauladas no capacete. A moto ficou ligada, nem cheguei a desligar, ela morreu com o susto. Eu fiquei meio grogue uns instantes sem entender o que tinha ocorrido. Daí liguei novamente a moto e, por instinto, voltei ao escritório. Tudo não levou mais de 10 segundos Advogado

Ele diz ainda que só percebeu que as pancadas, na verdade, eram tiros, quando chegou ao escritório e viu os furos. "Acho que os caras se assustaram com uma viatura de polícia que faz ronda no bairro e que, segundo os policiais, naquele exato instante estaria entrando na rua. Por isso o 'sujou, sujou'. Só não entendi os disparos. Eu não reagi. Estava descendo da moto, de costas".

Os projetis atravessaram o capacete e saíram no topo e ao lado, mas, graças a Deus, pela trajetória dos disparos não fui atingido. Advogado

De acordo com a vítima, os criminosos fugiram. Após o episódio, o advogado foi a um hospital, pois estava com dores no rosto e com dificuldades de audição. Ele elogiou o trabalho dos policiais civis que atenderam à ocorrência.

VEJA COMO FICOU O CAPACETE

O advogado falou ainda à TV Gazeta que nunca recebeu ameaças nem está envolvido em casos polêmicos pela sua área de atuação.