Advogado de acusado de aplicar golpe em sertanejo: "mal-entendido"

Ramon Colli Oliveira, de 33 anos, também é acusado de dar o golpe da locadora Crédito: Gazeta Online

O advogado de Ramon Colli Oliveira, 33 anos, acusado de aplicar um golpe no cantor sertanejo Jads, da dupla Jads&Jadson, procurou o Gazeta Online na tarde desta segunda-feira (14) e foi enfático: o cliente é inocente. De acordo com Marcelo Nogueira, Ramon foi vítima de um mal-entendido. Além do caso envolvendo o cantor, Ramon está foragido acusado de aplicar o “golpe da locadora”.

Segundo a Polícia Civil, o cantor sertanejo foi vítima do golpe do “Boa noite, Cinderela” e perdeu R$ 300 mil em joias ao parar para beber em um bar no Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto, em Vitória, no dia 28 de outubro do ano passado. Três suspeitos foram presos no Aeroporto de Vitória, na noite da última terça-feira (08), e os objetos roubados foram recuperadas. O dono de uma joalheria também foi detido pela Polícia Civil.

Segundo o delegado Henrique Vidigal, titular da Delegacia Especializada de Segurança Patrimonial (DSP), a dupla sertaneja fez um show no Estado no dia 27 de outubro e, no dia seguinte, Jads saiu do hotel e foi a um bar, onde conheceu dois capixabas.“Eles passaram a beber juntos e foram de um bar para outro. Aparentemente, foi ministrada à vítima alguma tipo de substância entorpecente que a deixou desacordada. Depois disso, o cantor só se recorda de ter acordado em uma residência no Centro de Vitória”, descreveu o delegado. Segundo a acusação da Polícia Civil, foi Ramon quem roubou o cantor sertanejo.

Já o advogado Marcelo Nogueira disse que a equipe de defesa está reunindo materiais que vão comprovar a inocência de Ramon. “Não existe essa história de 'Boa noite, Cinderela. Tenho vídeos, chamadas de vídeos sobre o que realmente aconteceu na ocasião e vão aparecer mais coisas”, afirmou.

Marcelo explicou que, segundo o cliente, Jads e Ramon estavam em um carro e se envolveram em um pequeno acidente. O cantor sertanejo teria entregue o cordão e a pulseira de ouro como forma de compensar o prejuízo da batida. “Os dois tinham saído do bar. As pessoas que estavam com ele viram que não foi nada disso que aconteceu”, contou o advogado.

Ramon Colli Oliveira Crédito: Arquivo pessoal

O delegado Henrique Vidigal afirmou que o inquérito policial já foi concluído e não houve nos autos nenhuma produção de provas por parte de Ramon. Ainda segundo o delegado, Ramon se comprometeu a se apresentar para prestar esclarecimentos na delegacia por três vezes, mas não compareceu.

SEGUNDA ACUSAÇÃO

Ramon Colli Oliveira também é acusado pela Polícia Civil de aplicar, junto com um comparsa, o "golpe da locadora". De acordo com a delegada Rhaiana Bremenkamp, responsável pela Delegacia Especializada de Defraudações e Falsificações (Defa), Ramon e um segundo homem, Adelbrando Vieira Santos, de 39 anos, que foi preso na última quinta-feira (10), revendiam carros alugados.

"Adelbrando e Ramon aliciavam pessoas e pagavam cerca de R$ 1 mil para que elas fossem até as locadoras do Aeroporto de Vitória, locassem um veículo e passassem para os criminosos que vendiam esses carros", explicou a delegada.