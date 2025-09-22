Home
Advogado com sinais de embriaguez é preso após acidente em Vitória

Guarda Municipal disse que após colidir com carro e bater em uma casa na Praia do Suá, Pierry Novais Silva, de 46 anos, fugiu e foi abordado em avenida

Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 12:14

Pierry Novais Silva foi preso após se envolver em acidente de trânsito na Praia do Suá, em Vitória, na noite de domingo (21)
Pierry Novais Silva foi preso após se envolver em acidente de trânsito na Praia do Suá Crédito: Roberto Pratti

Um advogado de 46 anos foi preso após se envolver em acidente de trânsito na Praia do Suá, em Vitória, na noite de domingo (21). A Guarda Municipal relatou que Pierry Novais Silva se recusou a fazer o teste do bafômetro. Os agentes lavraram um Termo de Constatação de Embriaguez, constatando que ele apresentava mais de dois sinais de intoxicação alcoólica.

Pierry conduzia uma Mercedes-Benz E-250 e colidiu com um Chevrolet Tracker na Rua Professor Sarmento. A motorista do outro veículo disse que no momento do acidente ela havia acabado de estacionar. Após o acidente, ele atingiu uma casa na mesma rua e, segundo a Guarda Municipal, fugiu em direção à Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, onde foi localizado e abordado pela Polícia Militar. No veículo, foram encontrados três pinos de cocaína e uma munição de calibre 38, segundo os guardas. 

Além do Termo de Constatação de Embriaguez, foram aplicados autos de infração por dirigir sob influência de álcool, conduzir veículo com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida há mais de 30 dias e dirigir com a habilitação suspensa.

A Polícia Civil informou que o advogado foi autuado em flagrante por fugir do local do acidente, conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada pelo álcool, porte ilegal de munição de uso permitido e posse de entorpecentes para uso próprio. Ele foi encaminhado à Penitenciária de Segurança Média I, em Viana.

A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa de Pierry Novais Silva e deixa este espaço aberto para manifestação.

