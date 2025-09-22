Praia do Suá

Advogado com sinais de embriaguez é preso após acidente em Vitória

Guarda Municipal disse que após colidir com carro e bater em uma casa na Praia do Suá, Pierry Novais Silva, de 46 anos, fugiu e foi abordado em avenida

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 12:14

Pierry Novais Silva foi preso após se envolver em acidente de trânsito na Praia do Suá Crédito: Roberto Pratti

Um advogado de 46 anos foi preso após se envolver em acidente de trânsito na Praia do Suá, em Vitória, na noite de domingo (21). A Guarda Municipal relatou que Pierry Novais Silva se recusou a fazer o teste do bafômetro. Os agentes lavraram um Termo de Constatação de Embriaguez, constatando que ele apresentava mais de dois sinais de intoxicação alcoólica.

Pierry conduzia uma Mercedes-Benz E-250 e colidiu com um Chevrolet Tracker na Rua Professor Sarmento. A motorista do outro veículo disse que no momento do acidente ela havia acabado de estacionar. Após o acidente, ele atingiu uma casa na mesma rua e, segundo a Guarda Municipal, fugiu em direção à Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, onde foi localizado e abordado pela Polícia Militar. No veículo, foram encontrados três pinos de cocaína e uma munição de calibre 38, segundo os guardas.

Além do Termo de Constatação de Embriaguez, foram aplicados autos de infração por dirigir sob influência de álcool, conduzir veículo com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida há mais de 30 dias e dirigir com a habilitação suspensa.

A Polícia Civil informou que o advogado foi autuado em flagrante por fugir do local do acidente, conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada pelo álcool, porte ilegal de munição de uso permitido e posse de entorpecentes para uso próprio. Ele foi encaminhado à Penitenciária de Segurança Média I, em Viana.

A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa de Pierry Novais Silva e deixa este espaço aberto para manifestação.

