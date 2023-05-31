Advogada é presa por aliciar presos para levarem celulares a presídios

O termo "indiciada" é utilizado no contexto jurídico quando uma pessoa é oficialmente acusada de cometer um crime. Quando alguém é indiciado, significa que há evidências ou suspeitas suficientes para considerá-lo como suspeito e iniciar um processo formal. É um passo em que a pessoa tem a acusação formalizada. Não significa que o indiciado seja culpado, uma vez que a apuração do caso ainda está em andamento.