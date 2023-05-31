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Investigada desde 2021

Advogada é presa por aliciar presos para levarem celulares a presídios

A prisão foi efetuada enquanto a mulher dava aulas em escola infantil da Serra; segundo a Polícia, ela ofereceu R$ 5 mil para que um preso levasse mensagens para dentro de presídio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mai 2023 às 09:53

Publicado em 31 de Maio de 2023 às 09:53

Uma advogada indiciada por associação ao tráfico de drogas e organização criminosa foi presa na Serra na terça-feira (30) em cumprimento a um mandado de prisão preventiva. Segundo as investigações, a mulher teria tentado aliciar presos para entrarem com celular no presídio, além de passar informações e bilhetes entre organizações criminosos. A advogada não teve o nome divulgado. De acordo com a Polícia Civil, o mandado de prisão foi cumprido após a advogada descumprir medidas cautelares determinadas pela juíza, que a investigava desde 2021.

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A prisão foi efetuada pela Polícia Civil do Espírito Santo, por meio da Delegacia Especializada de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco). A operação foi acompanhada por membros da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia, da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).
A investigação começou em 2021. Segundo o chefe da Divisão de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado (Diccor), delegado Icaro Ruginski, a advogada abordou um preso que tinha "flexibilidade dentro do presídio", oferecendo R$ 5 mil para que ele levasse mensagens para outros internos.
O preso, no entando, informou a Secretaria de Estado de Justiça (Sejus) sobre a proposta. A juíza do caso, considerando as informações da inteligência da Sejus, determinou medidas cautelares para a advogada, como o uso de tornozeleira eletrônica.
"Graças a esta advogada, que praticava este crime, a organização criminosa continuava atuando na sociedade, inclusive na venda de drogas, armas e até em homicídios", afirmou o chefe da Diccor.
Icaro Ruginski afirma que a advogada era integrante da organização criminosa por ser a responsável pelas informações por meio de bilhetes.

Advogada foi presa enquanto dava aula em escola infantil

Ainda durante a coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira (31), que apresentou mais informações sobre a prisão, Icaro Ruginski afirmou que a advogada foi presa por volta das 13h30 de terça-feira (30), quando estava dando aula em uma escola pública municipal infantil da Serra.
"Agimos de uma forma discreta, porque ela estava dando aula em uma escola infantil no momento da prisão. A prisão foi acompanhada pela OAB e ela não ofereceu resistência", afirmou.

O que é indiciada? Entenda

O termo "indiciada" é utilizado no contexto jurídico quando uma pessoa é oficialmente acusada de cometer um crime. Quando alguém é indiciado, significa que há evidências ou suspeitas suficientes para considerá-lo como suspeito e iniciar um processo formal. É um passo em que a pessoa tem a acusação formalizada. Não significa que o indiciado seja culpado, uma vez que a apuração do caso ainda está em andamento.

Atualização

31/05/2023 - 12:02
Esta matéria foi atualizada com novas informações sobre a prisão, divulgadas em entrevista coletiva nesta quarta-feira (31).

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