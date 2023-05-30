Foragida, líder de facção do Sul do país é presa em São Mateus

Uma mulher, foragida da Justiça, e considerada líder de uma organização criminosa no Rio Grande do Sul, foi presa no centro de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (30). A ação para a prisão foi realizada por policiais penais e militares. Segundo as informações obtidas pela Secretaria de Estado de Justiça (Sejus), Naily Pereira da Silva comanda a facção “Bala na Cara" e tem mandado de prisão em aberto por envolvimento em um homicídio no Sul do País.
A operação foi desencadeada após as informações levantadas pela Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe) do Rio Grande do Sul. Ao identificar o paradeiro da suspeita, o órgão solicitou apoio à Sejus. Ela estava foragida desde outubro do ano passado, com mandado de prisão expedido pela Vara Criminal de Caxias do Sul, e se escondia das ações policiais no Espírito Santo.
As investigações mostraram que Naily liderava a facção, que é responsável por assassinatos, assaltos e tráfico de drogas, mesmo a distância, de acordo com o policial penal Weleson Vieira de Souza.
“Ela estava escondida na cidade de São Mateus, mas continuava a liderar a facção criminosa. Mesmo com mandado de prisão em aberto, ela movimentou as redes sociais e publicava fotos com a família. Auxiliamos com os levantamentos iniciados pela Susep. Localizamos a casa onde a suspeita morava e efetuamos a prisão”, disse o policial.
A mulher foi encaminhada à Delegacia Regional de São Mateus e, depois, para a Penitenciária Regional do município, até que seja transferida para o sistema prisional gaúcho.