Foragida, líder de facção do Sul do país é presa em São Mateus

Naily Pereira é conduzida após ser presa no Centro de São Mateus Crédito: Divulgação/Sejus

A operação foi desencadeada após as informações levantadas pela Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe) do Rio Grande do Sul. Ao identificar o paradeiro da suspeita, o órgão solicitou apoio à Sejus. Ela estava foragida desde outubro do ano passado, com mandado de prisão expedido pela Vara Criminal de Caxias do Sul, e se escondia das ações policiais no Espírito Santo.

As investigações mostraram que Naily liderava a facção, que é responsável por assassinatos, assaltos e tráfico de drogas, mesmo a distância, de acordo com o policial penal Weleson Vieira de Souza.

“Ela estava escondida na cidade de São Mateus, mas continuava a liderar a facção criminosa. Mesmo com mandado de prisão em aberto, ela movimentou as redes sociais e publicava fotos com a família. Auxiliamos com os levantamentos iniciados pela Susep. Localizamos a casa onde a suspeita morava e efetuamos a prisão”, disse o policial.