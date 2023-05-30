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Em Vila Velha

Engenheiro é preso suspeito de vender armas para traficantes no ES

A Polícia Civil encontrou uma grande quantidade de munições e acessórios para as armas; o engenheiro divulgava a venda nas redes sociais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mai 2023 às 12:00

Publicado em 30 de Maio de 2023 às 12:00

Um engenheiro mecânico de 34 anos, suspeito de vender e fazer manutenção em armas para traficantes da Grande Vitória, foi preso por policiais civis do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), em Vila Velha. O nome dele não foi divulgado pela polícia.
Na casa do suspeito foram encontradas uma grande quantidade de munição, acessórios e ferramentas diversas. O material estava escondido dentro de uma caixa de som.
O material estava escondido dentro de uma caixa de som
O material estava escondido dentro de uma caixa de som Crédito: Divulgação | Polícia Civil
A prisão aconteceu na última sexta-feira (26), no bairro Residencial Coqueiral, e foi divulgada nesta terça-feira (30) pela Polícia Civil.
De acordo com a Polícia Civil, o engenheiro é investigado por associação ao tráfico e também é suspeito de comercializar ilegalmente munição e acessórios de armas usadas por traficantes.
As investigações apontaram que o engenheiro também postava fotos nas redes social com o objetivo de "divulgar o seu trabalho".
*Com informações do g1ES

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