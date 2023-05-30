Engenheiro é preso suspeito de vender armas para traficantes no ES

Um engenheiro mecânico de 34 anos, suspeito de vender e fazer manutenção em armas para traficantes da Grande Vitória, foi preso por policiais civis do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), em Vila Velha. O nome dele não foi divulgado pela polícia.

Na casa do suspeito foram encontradas uma grande quantidade de munição, acessórios e ferramentas diversas. O material estava escondido dentro de uma caixa de som.

O material estava escondido dentro de uma caixa de som Crédito: Divulgação | Polícia Civil

A prisão aconteceu na última sexta-feira (26), no bairro Residencial Coqueiral, e foi divulgada nesta terça-feira (30) pela Polícia Civil.

De acordo com a Polícia Civil, o engenheiro é investigado por associação ao tráfico e também é suspeito de comercializar ilegalmente munição e acessórios de armas usadas por traficantes.

As investigações apontaram que o engenheiro também postava fotos nas redes social com o objetivo de "divulgar o seu trabalho".