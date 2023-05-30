Jovem resgatada em buraco segue internada em Cachoeiro

Maria Cristina Simões Ferreira e Penha, de 22 anos, que foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros dentro de um buraco em um terreno no bairro Gilberto Machado, na manhã do último domingo (28), em Cachoeiro de Itapemirim, continua recebendo cuidados médicos. Em conversa com A Gazeta na manhã desta terça-feira (30), o pai de Maria Cristina, Carlos Onofre, disse que a jovem está bem, mas ainda segue internada em observação.
"Ainda não temos previsão de alta. Ela segue em observação, já que foi traumático. Ela voltou a fazer planos. Psicologicamente está se equilibrando. Ela se formou em chefe de cozinha ano passado e está planejando retomar", contou.
"Ainda não temos previsão de alta. Ela segue em observação, já que foi traumático. Ela voltou a fazer planos. Psicologicamente está se equilibrando. Ela se formou em chefe de cozinha ano passado e está planejando retomar"
Espaço apertado e de difícil acesso
O buraco onde a jovem Maria Cristina Simões Ferreira e Penha, de 22 anos, foi encontrada caída na manhã do último domingo (28), depois de ficar 36 horas desaparecida, fica entre um matagal e uma construção. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a valeta onde a jovem foi localizada fica perto da casa dela e tem cerca de 60 centímetros de diâmetro.
Na manhã desta terça-feira (30) a repórter Bruna Hemerly da TV Gazeta Sul esteve no local e mostrou ao vivo durante o Bom Dia ES a dimensão do espaço. No momento em que Maria Cristina caiu no buraco, depois de ter saído de casa na noite da última sexta-feira (26), por volta das 21 horas, a valeta estava coberta por uma vegetação — não dá para ter dimensão da altura do barranco.
"Em 11 anos de corporação já percebemos ocorrências parecidas, mas, até então, não tinha visto algo como essa, onde uma pessoa caiu e ficou uma noite inteira em um local insalubre, numa situação de estar imprensada e quase sofrendo um esmagamento lateral por cima dos membros superiores", relatou o tenente do Corpo de Bombeiros Wissan Peçanha.
Durante a ocorrência, a equipe do Corpo de Bombeiros que realizou o resgate de Maria Cristina, teve que quebrar a parede de uma casa que fica ao lado do barranco. De acordo com a corporação, esse procedimento é padrão em resgates que envolvem estrutura colapsada.
Durante o resgate também preciso utilizar uma escada e realizar uma descida de aproximadamente 10 metros até o buraco onde a jovem estava. Ao todo, a ocorrência durou cerca de 2 horas e foram usadas moto esmeril e marretas (assista abaixo).
Relembre o caso
Maria Cristina saiu de casa na noite de sexta-feira (26), por volta das 21 horas. A família percebeu que ela não tinha levado nem celular, nem dinheiro, e mobilizou a polícia e a comunidade com pedidos de socorro em aplicativos de mensagens e nas redes sociais. Dois dias depois, a manhã de domingo (28), a jovem foi encontrada por um morador, que ouviu pedidos de socorro. Em seguida, os Bombeiros foram acionado.
Jovem resgatada em buraco segue internada em Cachoeiro