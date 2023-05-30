Jovem resgatada em buraco segue internada em Cachoeiro

Maria Cristina se formou em chefe de cozinha em 2022 e está planejando retomar Crédito: Divulgação/Arquivo pessoal

A Gazeta na manhã desta terça-feira (30), o pai de Maria Cristina, Carlos Onofre, disse que a jovem está bem, mas ainda segue internada em observação. Maria Cristina Simões Ferreira e Penha, de 22 anos, que foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros dentro de um buraco em um terreno no bairro Gilberto Machado , na manhã do último domingo (28), em Cachoeiro de Itapemirim, continua recebendo cuidados médicos. Em conversa comna manhã desta terça-feira (30), o pai de Maria Cristina, Carlos Onofre, disse que a jovem está bem, mas ainda segue internada em observação.

"Ainda não temos previsão de alta. Ela segue em observação, já que foi traumático. Ela voltou a fazer planos. Psicologicamente está se equilibrando. Ela se formou em chefe de cozinha ano passado e está planejando retomar", contou.

"Ainda não temos previsão de alta. Ela segue em observação, já que foi traumático. Ela voltou a fazer planos. Psicologicamente está se equilibrando. Ela se formou em chefe de cozinha ano passado e está planejando retomar" Carlos Onofre - Pai da jovem

Espaço apertado e de difícil acesso

Na manhã desta terça-feira (30) a repórter Bruna Hemerly da TV Gazeta Sul esteve no local e mostrou ao vivo durante o Bom Dia ES a dimensão do espaço. No momento em que Maria Cristina caiu no buraco, depois de ter saído de casa na noite da última sexta-feira (26), por volta das 21 horas, a valeta estava coberta por uma vegetação — não dá para ter dimensão da altura do barranco.

Buraco onde jovem caiu em Cachoeiro fica entre construção e matagal Crédito: Diego Gomes / TV Gazeta Sul

"Em 11 anos de corporação já percebemos ocorrências parecidas, mas, até então, não tinha visto algo como essa, onde uma pessoa caiu e ficou uma noite inteira em um local insalubre, numa situação de estar imprensada e quase sofrendo um esmagamento lateral por cima dos membros superiores", relatou o tenente do Corpo de Bombeiros Wissan Peçanha.

Durante a ocorrência, a equipe do Corpo de Bombeiros que realizou o resgate de Maria Cristina, teve que quebrar a parede de uma casa que fica ao lado do barranco. De acordo com a corporação, esse procedimento é padrão em resgates que envolvem estrutura colapsada.

Durante o resgate também preciso utilizar uma escada e realizar uma descida de aproximadamente 10 metros até o buraco onde a jovem estava. Ao todo, a ocorrência durou cerca de 2 horas e foram usadas moto esmeril e marretas (assista abaixo).

Relembre o caso

Maria Cristina saiu de casa na noite de sexta-feira (26), por volta das 21 horas. A família percebeu que ela não tinha levado nem celular, nem dinheiro, e mobilizou a polícia e a comunidade com pedidos de socorro em aplicativos de mensagens e nas redes sociais. Dois dias depois, a manhã de domingo (28), a jovem foi encontrada por um morador, que ouviu pedidos de socorro. Em seguida, os Bombeiros foram acionado.