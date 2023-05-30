Elivelton dos Santos Oliveira, de 36 anos, e Gleiciano Henrique Julião, de 23, seriam traficantes de Jardim Bela Vista, na Serra Crédito: Polícia Civil do Espírito Santo

De acordo com a corporação, o suspeito de 23 anos, identificado como Gleiciano Henrique Julião, foi preso no último dia 22, no bairro Rio Marinho, em Cariacica . Já o outro autor, Elivelton dos Santos Oliveira, acabou detido no dia 20 de abril, em um local não informado.

Chefe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), a delegada Raffaella Aguiar explicou, durante uma coletiva de imprensa nesta terça-feira (30), que o homicídio foi cometido por traficantes rivais de um homem com o qual Thais se relacionava na época. Para eles, a vítima repassava informações ao companheiro, que também atuava no tráfico de drogas do bairro.

Your browser does not support the audio element. Jovem que amamentava filha foi morta na Serra por suspeita de ser 'X9'

Thais Pereira Polinario, de 25 anos, assassinada no bairro Jardim Bela Vista, na Serra Crédito: Acervo pessoal

"Thais estava se relacionando há pouco tempo com um indivíduo que fez parte [da facção] do qual os dois autores faziam. Eles tiveram um rompimento e passaram a ser rivais. Acreditavam que ela estava fazendo leva e traz de informação. [...] Nenhum dos dois assume a autoria do crime, mas temos provas substanciais de que eles são os autores", pontua Raffaella.

"O fato nos chamou a atenção porque, além de ela ter sido executada com a filha pequena, de 2 anos, no colo, um dos autores é ex-cunhado da vítima e é pai de uma sobrinha dela. A covardia foi sem tamanho. A pessoa executar outra a sangue-frio, com uma criança no colo e ainda na presença de outra sobrinha, a qual ele também conhecia... Deixou nossa delegacia bem indignada" Raffaella Aguiar - Chefe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM)

Segundo a delegada, no dia do crime, os homens procuraram por Thais na casa de alguns familiares. Após constatarem que ela não estava no local, foram até a residência da vítima. No imóvel, arrombaram a porta, entraram e localizaram a jovem escondida em um dos cômodos. As crianças, incluindo a sobrinha, de 10 anos, foram resgatadas por vizinhos e parentes.

"A vítima presenciou toda essa dinâmica [dos assassinos]. Ela viu eles chegando, sentiu que ia acontecer o pior e se comunicou com um familiar pelo WhatsApp, pedindo socorro. Mas tudo foi tão rápido que ela ficou indefesa. Mataram ela a tiros. Os dois efetuaram disparos", afirma a delegada.

Bairro Jardim Bela Vista, na Serra, onde ocorreu o crime Crédito: Rodrigo Gomes

Os suspeitos, conforme explicou a delegada, já tinham uma extensa ficha criminal, por tentativa de homicídio, porte ilegal de arma e tráfico de drogas. Eles foram indiciados por homicídio duplamente qualificado, e estão presos no Centro de Triagem de Viana (CTV) e no Centro de Detenção Provisória de Viana 2.

"O inquérito foi feito com muita rapidez, mas as prisões demandaram um pouco mais de tempo, tendo em vista que eles tinham envolvimento com o tráfico de drogas. Foram necessárias várias diligências para conseguirmos prendê-los".

A reportagem tenta localizar a defesa dos suspeitos para obter mais detalhes do caso. O espaço segue aberto para as partes.

Revide

A delegada Raffaella Aguiar contou, ainda, que alguns traficantes tentaram revidar a morte de Thais já no dia seguinte ao crime, também no bairro Jardim Bela Vista. "Normalmente, o tráfico de drogas não quer esperar que a 'nossa' justiça seja feita. Por isso, eles foram lá e alvejaram o Elivelton, que levou um tiro no pé. Eles eram rivais dentro do mesmo bairro: uma rua era de um, e outra, de outro grupo", disse.

Relembre o caso

Uma jovem de 25 anos foi assassinada após ser baleada na cabeça na frente da filha de dois anos na Serra. O crime aconteceu por volta de 18h30 e a criança ficou abraçada ao corpo da mãe, Thais Pereira Polinario, que já estava sem vida, até a chegada de um vizinho ao local.