Adolescentes fazem arrastão em pontos de ônibus em Viana e um é baleado

Dois adolescentes confessaram ter feito arrastão em mais de oito pontos de ônibus de bairros de Viana na madrugada desta terça-feira (3). Eles passaram de moto por pelo menos cinco bairros do município. A Guarda Municipal perseguiu o grupo e um deles chegou a ser baleado. Uma das vítimas, de 72 anos, passou mal após ser roubada e precisou ser levada ao hospital com sintomas de infarto.

A Guarda Municipal informou que os agentes estavam fazendo o Plantão Coruja, de patrulhamento entre a madrugada e início da manhã, quando foram chamados por vítimas que disseram ter sido abordadas pelo grupo em pontos de ônibus nos bairros Canaã, Areinha e Nova Bethânia. Foi nesse último bairro que dois dos suspeitos foram flagrados em ação pelos guardas, assaltando um ponto de ônibus.

"Os agentes iniciaram uma perseguição e os indivíduos efetuaram disparos contra a guarnição enquanto descartavam celulares roubados. Durante o confronto, um dos suspeitos foi atingido no joelho e a dupla foi detida pelos agentes", informou a corporação.

De acordo com apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, oito celulares foram recuperados durante a ação. O adolescente ferido foi levado para o Pronto Atendimento de Arlindo Villaschi e depois para a Delegacia Regional de Cariacica, com o comparsa. A outra dupla conseguiu escapar.

Na hora da abordagem, segundo a Guarda, os suspeitos deram nomes falsos. Só na delegacia é que se descobriu que eles eram adolescentes, de 16 e 17 anos. Por isso, os dois foram levados até a Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei (Deacle), em Vitória

Idoso passou mal

As vítimas contaram à repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, que os adolescentes foram violentos. Algumas pessoas foram ameaçadas de morte, outras tiveram uma arma apontada para a cabeça ou foram agredidas. Um idoso de 72 anos passou mal e teve que ser levado por parentes para um hospital da Grande Vitória. Segundo os familiares, ele estava com sintomas de infarto.

Uma diarista foi roubada no bairro Universal. "Eles pediram só o telefone mesmo com arma na mão, anunciaram o assalto e eu tive que entregar meu celular." Outra vítima, um pedreiro, estava a caminho de um ponto de ônibus em Areinha. "Eles jogaram a moto por cima de mim, quase me atropelam. Um deles já desceu com arma em punho colocando na minha cabeça", disse ele à TV Gazeta.

Quinto assalto em um ano

Uma das vítimas desta madrugada, no bairro Ipanema, foi uma merendeira de 57 anos. Ela contou que já teve o celular roubado cinco vezes só neste ano e que não aguenta mais ter que comprar aparelhos novos. "Duas motos com quatro caras me abordaram. Ele tomou a bolsa e botou a arma na minha testa. Eu não aguento mais isso. Você fica presa para os bandidos ficarem soltos", relatou à TV Gazeta.