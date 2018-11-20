Adolescentes fazem arrastão em ônibus do Transcol em Vila Velha

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Transcol da linha 516, que vai do terminal do Ibes, em Vila Velha, ao terminal de Jacaraípe, na Serra, por volta das 15h30 desta segunda-feira (19). Além de levarem cerca de 15 celulares, os criminosos chegaram a agredir alguns passageiros. Dois adolescentes, de 14 e 16 anos, fizeram um arrastão em uml da linha 516, que vai do terminal do Ibes, em, ao terminal de, na, por volta das 15h30 desta segunda-feira (19). Além de levarem cerca de 15 celulares, os criminosos chegaram a agredir alguns passageiros.

No momento do assalto, o ônibus estava lotado. De acordo com a trocadora, os adolescentes, acompanhados de um terceiro comparsa, embarcaram no coletivo dentro do terminal e anunciaram o assalto cerca de 20 minutos depois do embarque.

Avenida Carlos Lindenberg, na altura do Bairro Alvorada, quando os criminosos começaram a intimidar os passageiros. O ônibus passava pela, na altura do Bairro Alvorada, quando os criminosos começaram a intimidar os passageiros.

O motorista contou que em quatro anos e meio de trabalho, perdeu as contas de quantas vezes a linha foi alvo de criminosos. Não cabe nem nos dedos das mãos. Mas nunca aconteceu como hoje, levaram até o celular da trocadora, relembrou.

Um dos criminosos estava com arma de fogo e outro com um simulacro. Enquanto recolhiam os aparelhos, o adolescente de 14 anos chegou a agredir uma passageira.

Trabalhei o dia inteiro, estava voltando para casa. Eles me pediram o celular, mas eu já fui assaltada outras quatro vezes, não queria entregar o aparelho. Aí um deles apontou uma arma para a minha cabeça e o outro me sacudiu e me bateu, até que eu entreguei o telefone, contou a atendente de lanchonete, de 31 anos.

Uma outra passageira, de 19 anos, contou que um dos criminosos também a intimidou para pegar o celular. Ele destravou a arma apontando para o meu rosto e gritou, perguntando se eu achava que ele estava brincando comigo, disse a jovem.

ABORDAGEM

Polícia Militar realizava abordagens a coletivos no sentido oposto da rodovia. Alguns passageiros conseguiram saltar do ônibus correram em direção à viatura e pediram socorro. realizava abordagens a coletivos no sentido oposto da rodovia. Alguns passageiros conseguiram saltar do ônibus correram em direção à viatura e pediram socorro.

Nesse momento, os policiais chegaram ao local e conseguiram deter dois dos criminosos. O terceiro, que estava com arma de fogo, chegou a disparar contra os policiais, mas conseguiu fugir.

Segundo a polícia, os dois menores já tinham passagem pela polícia. O de 14 anos já havia sido apreendido por tráfico de drogas. O segundo menor, de 16 anos, foi apreendido pela primeira vez também aos 14 por assalto, e tinha deixado a Unidade de Internação Sócio-Educativa (Unis) há 5 meses.

Os dois menores foram conduzidos para a Delegacia Regional de Vila Velha e, com eles, foram recuperados apenas dois aparelhos celulares. Até a publicação desta matéria, os menores ainda não haviam sido autuados.

"FIQUEI COM MEDO DELES ATIRAREM"

A trocadora da linha 516 contou que nunca havia sido vítima de um assalto dentro do coletivo.

Como foi a abordagem dos criminosos?

Eles embarcaram no ônibus dentro do terminal do Ibes. Cerca de 20 minutos depois, na altura do bairro Alvorada, eles já anunciaram o assalto.

Em algum momento você desconfiou dos criminosos?

Não, eles eram muito jovens, nem passou pela minha cabeça. Quando eu fico cismada, eu sempre escondo o telefone, entrego para o motorista, mas dessa vez não tinha como desconfiar.

Levaram mais alguma coisa além dos telefones?

Não tinha muito dinheiro, tínhamos acabado de sair do terminal, só tinha umas moedinhas para troco. Eles me viram contando quando entraram. Levaram só celulares. O meu era novo, foi presente do meu marido, ele nem terminou de pagar ainda.

Qual a sensação que fica?

Medo. Não sei como vai ser para conseguir sentar naquela cadeira amanhã. O pior de tudo não é lembrar do que aconteceu, é imaginar o que poderia ter acontecido.

Você acha que poderia ter sido pior?

Claro. Eles estavam armados, um deles destravou a arma perto de mim, na frente de outra passageira. Fiquei com medo deles ficarem nervosos e atirarem. Infelizmente a nossa vida não vale nada, e eles não têm nada a perder.