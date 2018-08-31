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Violência

Adolescentes confessam assassinato em Cachoeiro

Wallace foi morto com 13 tiros, no meio da rua no bairro Baiminas, enquanto vendia churrasquinho com o pai

Publicado em 30 de Agosto de 2018 às 21:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 ago 2018 às 21:52
Dois adolescentes, de 14 e 16 anos, se entregaram nesta quinta-feira (30) à Polícia Civil de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Eles são acusados de envolvimento na morte do jovem Wallace dos Santos Barbosa, 19, na noite do dia 31 de julho, enquanto ele trabalhava em um churrasquinho.
Walace chegou a ser socorrido Crédito: Reprodução Redes Sociais
Segundo o titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Felipe Vivas, os mandados de busca e apreensão foram expedidos na noite desta quarta-feira (29) e foram cumpridos após negociação com o advogado dos adolescentes, que entenderam por bem se apresentar a delegacia.
Os adolescentes confirmaram a participação no crime. Eles foram encaminhados para o Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) em Cachoeiro de Itapemirim.
O crime
Wallace foi morto com 13 tiros, no meio da rua principal do bairro Baiminas, enquanto vendia churrasquinho com o pai. A motivação é passional, de acordo com a Polícia Civil. Um dos envolvidos Higor Eleutério Medeiros da Silva preso no último dia 08, alegou que estava se sentindo tripudiado pela vítima, que estava tendo relacionamento com sua ex e recebia mensagens do tipo que agora estou com sua mulher, que agora ela é minha, disse o suspeito em depoimento à polícia.
Ainda segundo Felipe Vivas, no dia do crime, Higor Eleutério Medeiros da Silva foi até o local com dois adolescentes e um homem, em um Volkswagen Parati e atirou contra a vítima e outras pessoas que estavam no local. Um dos envolvidos ainda não foi detido.

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