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Em Divino São Lourenço

Adolescente se envolve em acidente com moto furtada no Sul do ES

Um homem, de 42 anos, ficou ferido após colidir com a moto do suspeito, de 17 anos, que fugiu do local ao ser informado que a Polícia Militar seria acionada
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

01 nov 2022 às 16:57

Publicado em 01 de Novembro de 2022 às 16:57

Um adolescente, de 17 anos, se envolveu em um acidente ao bater em outra moto na ES 493, no Centro de Divino de São Lourenço, no Sul do Estado. O homem conduzia um veículo furtado no momento da colisão, na tarde dessa segunda-feira (31), e fugiu a pé quando foi informado que a Polícia Militar (PM) seria acionada.
Para a PM, o solicitante da ocorrência explicou que o companheiro dele, de 42 anos, foi socorrido e levado para o pronto atendimento, após ter colidido com uma motocicleta de cor azul. A polícia informou que a vítima foi encaminhada para o hospital de Guaçuí com escoriações na perna.

Moto recuperada

Apesar de o suspeito ter fugido do local, a PM conseguiu recuperar a moto furtada. O veículo conduzido pelo jovem estava sem a placa, mas a polícia identificou a Honda CG 150 de cor azul com registro de furto no dia 29 de outubro, no município de Ibitirama.
Motociclista se envolve em acidente com moto furtada em Divino de São Lourenço
A moto de cor azul que foi furtada e recuperada pela polícia após o acidente em Divino de São Lourenço Crédito: Divulgação/3° BPMES
Além disso, os militares conseguiram identificar o suspeito de outras ocorrências, senda elas: furto em residência, invasão de propriedade, lesão corporal, ameaça, apreensão de simulacro de arma de fogo e averiguação de suspeito.
Diante dos fatos, a motocicleta foi removida e levada ao pátio credenciado do Detran em Guaçuí, ficando à disposição da Polícia Civil (PC) para ser entregue ao proprietário, assim como o caso. A PM realizou buscas, porém o suspeito não foi localizado.
A reportagem procurou a PC para saber se o adolescente foi localizado e detido, e, por meio de nota, disse que "a ocorrência foi encerrada sem detidos e a motocicleta foi encaminhada ao pátio credenciado. O caso seguirá sob apuração da Delegacia de Polícia de Guaçuí".

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