Adolescente se envolve em acidente com moto furtada no Sul do ES

Um adolescente, de 17 anos, se envolveu em um acidente ao bater em outra moto na ES 493, no Centro de Divino de São Lourenço, no Sul do Estado. O homem conduzia um veículo furtado no momento da colisão, na tarde dessa segunda-feira (31), e fugiu a pé quando foi informado que a Polícia Militar (PM) seria acionada.
Para a PM, o solicitante da ocorrência explicou que o companheiro dele, de 42 anos, foi socorrido e levado para o pronto atendimento, após ter colidido com uma motocicleta de cor azul. A polícia informou que a vítima foi encaminhada para o hospital de Guaçuí com escoriações na perna.
Moto recuperada
Apesar de o suspeito ter fugido do local, a PM conseguiu recuperar a moto furtada. O veículo conduzido pelo jovem estava sem a placa, mas a polícia identificou a Honda CG 150 de cor azul com registro de furto no dia 29 de outubro, no município de Ibitirama.
Além disso, os militares conseguiram identificar o suspeito de outras ocorrências, senda elas: furto em residência, invasão de propriedade, lesão corporal, ameaça, apreensão de simulacro de arma de fogo e averiguação de suspeito.
Diante dos fatos, a motocicleta foi removida e levada ao pátio credenciado do Detran em Guaçuí, ficando à disposição da Polícia Civil (PC) para ser entregue ao proprietário, assim como o caso. A PM realizou buscas, porém o suspeito não foi localizado.
A reportagem procurou a PC para saber se o adolescente foi localizado e detido, e, por meio de nota, disse que "a ocorrência foi encerrada sem detidos e a motocicleta foi encaminhada ao pátio credenciado. O caso seguirá sob apuração da Delegacia de Polícia de Guaçuí".