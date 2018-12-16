Adolescente que vendia bombons é baleada em tiroteio em Cariacica

Adolescente é baleada em tiroteio em praça de Cariacica Crédito: Bernardo Coutinho

Um tiroteio entre bandidos no meio de uma pracinha lotada de pessoas, uma grande parte crianças, deixou sete pessoas feridas, na noite do último sábado (15), no bairro Padre Gabriel, em Cariacica. Entre as vítimas do fogo cruzado, está uma adolescente de 17 anos que vendia bombons em uma barraca de doces e um ajudante de obras, 19 anos. Os dois tiveram ferimentos graves e estão internados no Hospital São Lucas, em Vitória.

Segundo informações da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), por volta das 20 horas, um veículo de cor branca parou em frente à pracinha, três ocupantes encapuzados saíram e abriram fogo.

Houve revide dos disparos por parte de uma das pessoas que estava na pracinha. Em meio ao desespero, muita gente correu para se proteger dos tiros.

Eu estava dentro de casa e ouvi tudo. Teve muito tiro e gritaria. As crianças usam muito a pracinha e como era sábado, tem sempre algumas vendedores, contou uma moradora, que preferiu não se identificar.

No meio da correria, uma adolescente de 17 anos foi atingida por um disparo na barriga. Ela estava vendendo bombons caseiros na barraca que mantém com a mãe. Eu sai para levar meus filhos pequenos em casa e já ia voltar, no caminho ouvi os tiros e pensei na minha filha. Larguei as crianças no colo de parentes em casa e corri para procurar minha filha na pracinha, contou a mãe da menina, uma manicure de 40 anos.

Quando chegou ao local, ela se deparou com a filha ferida. Pessoas que estavam ao redor pararam um carro que passava e a colocaram dentro do carro. Eu fui junto, mas no hospital tive que receber atendimento porque minha pressão subiu devido a todo o nervosismo da situação, disse a mãe já em prantos. A adolescente está internada no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) pois o estado de saúde dela é grave.

Também ficou ferido um auxiliar de obra de 19 anos. Ele foi baleado na nádega e no pé, mas o quadro de saúde é estável, segundo familiares.

Somente esses dois feridos deram entrada no Pronto Atendimento do bairro Alto Lage, em Cariacica, e devido à gravidade foram levados para o Hospital São Lucas, em Vitória. Porém, os moradores contaram que outras pessoas foram baleadas, chegando ao total de sete feridos, que não foram para hospitais por terem ferimentos leves.

FILHO NO COLO

Momentos antes do tiroteio, o ajudante de obra de 19 anos que foi baleado passeava na praça de Padre Gabriel com o filhinho de 11 meses no colo. O rapaz é morador do bairro Central Carapina, na Serra, e foi ao local para visitar o filho, como contou a mãe dele.

Meu filho faz isso com frequência. Contou que passeava com o bebê, mas como ele dormiu no colo, levou até a casa da mãe e voltou para a pracinha, antes de ir embora pra Serra. Entrei em desespero quando recebi a notícia que e estava baleado no hospital, contou a mãe do ferido, uma manicure de 39 anos, ao sair do hospital São Lucas, na manhã deste domingo (16), onde está internado o filho.

De acordo com a mãe, a vítima trabalha em uma empresa de construção civil. Quando menor de idade, ele foi apreendido pelo crime de tráfico de drogas.

TIROTEIOS NO FINAL DE SEMANA

Um homem ficou baleado após uma troca de tiros na região do Morro da Piedade, em Vitória, na manhã deste sábado (15). De acordo com os policiais que atenderam a ocorrência, o tiroteio aconteceu no Morro da Capixaba, próximo à Piedade. O homem teria passagem pela polícia e seria o alvo dos disparos. Ele foi atingido por uma bala, que transpassou o braço.

Na sexta-feira (14), três pessoas da mesma família foram atingidas por balas perdidas no bairro Planalto Serrano, bloco B, na Serra. Uma criança de 6 anos de idade, uma dona de casa, de 58 anos, e outra dona de casa, de 22, estavam do lado de fora de casa quando foram atingidos.