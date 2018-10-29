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Adolescente que saiu do Iases é assassinado em Sooretama

Ele foi encontrado ainda com vida no quintal da casa onde morava com a família, mas morreu a caminho do hospital
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2018 às 13:09

Publicado em 29 de Outubro de 2018 às 13:09

Unidade de internação para menores em Linhares que faz parte do complexo Crédito: Iases/Divulgação
Um adolescente de 16 anos foi morto a tiros no bairro Salvador, em Sooretama, no final da tarde deste sábado (27). Tiago Rodrigues Brasil havia saído recentemente do Instituto de Atendimento Socioeducativo (Iases) e foi encontrado ainda com vida no quintal da casa onde morava com a família, mas morreu a caminho do hospital.
Segundo informações da Polícia Militar, uma viatura esteve no local do crime após receber informações de que foram ouvidos disparos de arma de fogo na casa. Ao chegar, os militares encontraram o adolescente caído no quintal da residência, ainda com vida. Uma ambulância socorreu a vítima até o pronto atendimento local, mas o rapaz não resistiu aos ferimentos e morreu. A PM informou que Tiago estava internado no Iases e foi liberado recentemente.
Ainda de acordo com a PM, o corpo do adolescente tinha perfurações no rosto, no pescoço, no peito e no braço. Em buscas no local do crime, os policiais encontraram um projétil e uma cápsula de calibre 32 no chão, perto de onde a vítima foi alvejada.
INVESTIGAÇÃO
A Polícia Civil informou, em nota, que nenhum suspeito foi preso até o momento. O caso está sob investigação e outras informações não foram passadas para não atrapalhar o andamento do trabalho policial.
Denúncias que auxiliem no trabalho da polícia e contribuam para identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, o sigilo e anonimato são garantidos. No site, é possível a pessoa anexar imagens e vídeos de ações criminosas, destaca a nota da PC.
Adolescente liberado do Iases é assassinado em Sooretama

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