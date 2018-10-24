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Sul do ES

Adolescente que fugiu de casa é assassinada no Espírito Santo

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 out 2018 às 15:42

Publicado em 24 de Outubro de 2018 às 15:42

Maria Eugênia de Oliveira Macedo foi encontrada morta dentro de rio em Itapemirim Crédito: Arquivo Pessoal
Uma adolescente de 14 anos que havia fugido de casa em setembro, na cidade de Muqui, região Sul do Espírito Santo, foi encontrada morta em um rio do município de Itapemirim. O corpo de Maria Eugênia de Oliveira Macedo possuía diversos ferimentos provocados por golpes de facão.
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De acordo com o titular da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim, Felipe Vivas, Maria Eugênia não era o alvo dos criminosos, mas sim o namorado dela. 
A motivação foi um problema que eles (os executores) tinham com o namorado da menina. Ela estava com ele no dia do crime. O namorado sofreu uma tentativa de homicídio, mas correu e a deixou para trás. Ela foi arrastada para a beira do rio onde foi brutalmente assassinada
PRISÃO
Um dos envolvidos no assassinato da garota foi preso nesta quarta-feira (24), na cidade de Castelo, região Serrana do Estado. Lucas Valory Henrique, 23 anos, foi detido por posse ilegal de arma de fogo, mas acabou confessando a participação no crime contra a adolescente em Itapemirim. No entanto, à polícia, o acusado disse que ficou "apenas olhando", enquanto o comparsa agredia a menina até a morte. Lucas foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim.
O nome do segundo envolvido no crime não foi divulgado. 
> Esposa pede ajuda para encontrar o marido que sumiu em Cachoeiro

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