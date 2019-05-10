Adolescente morre após passar mal no pátio de delegacia em Vila Velha

Jovem morre do pátio da Delegacia Regional de Vila Velha Crédito: Bernardo Coutinho

O adolescente Matheus Ribeiro da Silva, 17 anos, morreu após passar mal e desmaiar no pátio da 4ª Delegacia Regional, em Vila Velha, por volta das 19 horas, de quinta-feira. Ele havia sido conduzido para a unidade depois de ser espancado na noite de quarta-feira, após supostamente ter tentado furtar uma bicicleta, na Praia da Costa.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 22 horas de quarta-feira, por moradores da Praia da Costa, informando que uma pessoa havia sido espancada nas proximidades de um shopping. Os militares foram até a região e encontraram Matheus sentado em um meio fio, bastante machucado.

O adolescente disse aos militares que havia sido agredido por populares sem nenhum motivo, de forma aleatória. Ele foi levado para o Hospital Antônio Bezerra de Farias, onde recebeu atendimento e depois de medicado, recebeu alta.

“No atendimento da ocorrência, os militares descobriram que existia contra o Matheus um mandado de busca e apreensão em aberto, expedido pela Vara da Infância e da Juventude, de Vila Velha. Então, ele foi trazido para a regional”, explicou Marcelo Nolasco, chefe da regional.

NOITE NA CADEIA

De acordo com o delegado, o mandado determinava a atualização de endereço de Matheus, que respondia a um processo por furto qualificado. “Ele ficou recolhido na delegacia até que os dados dele fossem atualizados. Só quem poderia fazer isso era um responsável legal dele. Mas, o adolescente não forneceu para a nossa equipe nenhuma informação que pudesse ajudar a encontrar os pais dele”, informou Nolasco.

Sem nenhuma informação da família de Matheus, o adolescente passou a noite na carceragem da 4ª Regional. A mãe do garoto só foi localizada na manhã de quinta-feira. Por telefone, a mulher se recusou a ir até a delegacia buscar o filho, assim como o padrasto do adolescente. “Ela alegou que há seis meses não tinha informação do filho, desde que ele saiu de casa”, contou o delegado.

Delegado Marcelo Nolasco. Crédito: Bernardo Coutinho

BUSCAS PELA MÃE

Matheus ficou aguardando a família até o final da tarde de quinta, que foi quando uma equipe de policiais da 4ª Regional foi até a casa dele buscar a mãe do garoto. “Ela trouxe a certidão de nascimento dele e um comprovante de residência. O sistema foi atualizado e o Matheus restituído para a família”, disse Nolasco.

Assim que saiu no pátio da delegacia, Matheus caiu e começou a vomitar. Uma ambulância do Samu foi acionada e fez os primeiros socorros. Porém, o adolescente acabou morrendo no local.