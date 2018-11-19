Adolescente foi morto por causa de dívida de R$ 300 na Serra

Pedro Henrique Elles Mengal Boone era o alvo dos criminosos e acabou executado Crédito: Reprodução

Uma dívida de R$ 300,00 foi o que motivou a morte de um adolescente de 17 anos, com mais de 15 tiros, no bairro Novo Horizonte, na Serra . A equipe da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do município conseguiu prender o homem apontado como autor do assassinato, identificado como Geverson Carlos Silva, 31.

Na ocasião, Pedro Henrique Elles Mengal Boone era o alvo dos criminosos e acabou executado, mas um caminhoneiro de 54 anos acabou sendo atingido por uma bala perdida na barriga.

Your browser does not support the audio element. Adolescente foi morto por causa de dívida de 300 reais na Serra

Câmeras de videomonitoramento (veja vídeo abaixo) próximas ao local do crime flagraram quando o bandido chega, a bordo de um Cobalt branco, desembarca junto com um comparsa, mata a vítima e depois foge.

De acordo com o delegado Rodrigo Sandi Mori, titular da DHPP da Serra, Geverson ficou preso por tráfico de drogas por cerca de 10 anos, saiu e acabou se envolvendo novamente em crimes.

Em agosto do ano passado, ele acabou detido novamente por porte ilegal de arma e passou mais 10 meses na cadeia. Mas antes de ser pego, ele teria emprestado um revólver calibre 38 a Pedro Henrique, que na época estava envolvido com criminosos.

O menor acabou perdendo essa arma e, logo após, o Geverson foi preso. Quando ele saiu começou a cobrar a dívida pelo valor da arma, que era de R$ 300,00, insistentemente, relatou Sandi Mori.

Com medo, o adolescente chegou a relatar a colegas de trabalho o que estava passando. A possível solução seria pedir a quantia emprestada ao patrão da borracharia onde ele era funcionário.

Porém, Pedro Henrique sequer teve tempo. No dia em que conversaria com o chefe, ele acabou sendo assassinado brutalmente por Geverson.

Esse menor havia passado por problemas familiares, se envolveu no tráfico com 15 anos, mas saiu e resolveu voltar a estudar e trabalhar. Ele estava no caminho certo, mas acabou morrendo nas mãos de um ser irresponsável e que não deveria estar nas ruas, ressaltou Sandi Mori.

Por sorte, o caminhoneiro que aguardava Pedro Henrique trocar o pneu do caminhão no momento do crime, que aconteceu em 5 de outubro deste ano, em plena manhã, resistiu ao ferimento de bala calibre ponto 40 na barriga.

Geverson foi preso durante operação na última quarta-feira, indiciado por homicídio qualificado e tentativa de assassinato, e depois encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).