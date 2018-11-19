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Acusado preso

Adolescente foi morto por causa de dívida de R$ 300 na Serra

Pedro Henrique Elles Mengal Boone, 17 anos, foi executado com mais de 15 tiros no dia 5 de outubro

Publicado em 19 de Novembro de 2018 às 15:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2018 às 15:03
Pedro Henrique Elles Mengal Boone era o alvo dos criminosos e acabou executado Crédito: Reprodução
Uma dívida de R$ 300,00 foi o que motivou a morte de um adolescente de 17 anos, com mais de 15 tiros, no bairro Novo Horizonte, na Serra. A equipe da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do município conseguiu prender o homem apontado como autor do assassinato, identificado como Geverson Carlos Silva, 31.
Na ocasião, Pedro Henrique Elles Mengal Boone era o alvo dos criminosos e acabou executado, mas um caminhoneiro de 54 anos acabou sendo atingido por uma bala perdida na barriga.
Adolescente foi morto por causa de dívida de 300 reais na Serra
> Jovem é executado com 18 tiros durante pagode em Vitória
Câmeras de videomonitoramento (veja vídeo abaixo) próximas ao local do crime flagraram quando o bandido chega, a bordo de um Cobalt branco, desembarca junto com um comparsa, mata a vítima e depois foge.
De acordo com o delegado Rodrigo Sandi Mori, titular da DHPP da Serra, Geverson ficou preso por tráfico de drogas por cerca de 10 anos, saiu e acabou se envolvendo novamente em crimes.
Em agosto do ano passado, ele acabou detido novamente por porte ilegal de arma e passou mais 10 meses na cadeia. Mas antes de ser pego, ele teria emprestado um revólver calibre 38 a Pedro Henrique, que na época estava envolvido com criminosos.
O menor acabou perdendo essa arma e, logo após, o Geverson foi preso. Quando ele saiu começou a cobrar a dívida pelo valor da arma, que era de R$ 300,00, insistentemente, relatou Sandi Mori.
Com medo, o adolescente chegou a relatar a colegas de trabalho o que estava passando. A possível solução seria pedir a quantia emprestada ao patrão da borracharia onde ele era funcionário.
Porém, Pedro Henrique sequer teve tempo. No dia em que conversaria com o chefe, ele acabou sendo assassinado brutalmente por Geverson.
> Mulher é atingida por bala perdida dentro de carro na Serra
Esse menor havia passado por problemas familiares, se envolveu no tráfico com 15 anos, mas saiu e resolveu voltar a estudar e trabalhar. Ele estava no caminho certo, mas acabou morrendo nas mãos de um ser irresponsável e que não deveria estar nas ruas, ressaltou Sandi Mori.
Por sorte, o caminhoneiro que aguardava Pedro Henrique trocar o pneu do caminhão no momento do crime, que aconteceu em 5 de outubro deste ano, em plena manhã, resistiu ao ferimento de bala calibre ponto 40 na barriga.
Geverson foi preso durante operação na última quarta-feira, indiciado por homicídio qualificado e tentativa de assassinato, e depois encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).
Felizmente conseguimos tirar esse sujeito de alta periculosidade das ruas. Esperamos denúncias para identificarmos os outros dois criminosos que estavam com ele naquele momento do crime, concluiu o delegado Sandi Mori.

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