Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vitória

Adolescente esfaqueia cunhado para proteger irmã de agressão

Segundo o rapaz, de 17 anos, o cunhado havia pegado um pedaço de madeira para bater na irma dele

Publicado em 31 de Março de 2018 às 18:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mar 2018 às 18:57
Plantão Especializado da Mulher Crédito: Divulgação
Um adolescente de 17 anos esfaqueou o cunhado na tentativa de defender a irmã durante uma briga, na noite de sexta-feira (30), em Carapina Grande, na Serra. Segundo informações da polícia, o adolescente viu a irmã sendo agredida pelo marido, de 38 anos, e reagiu usando uma faca contra o cunhado.
Ele foi atingido por três facadas na barriga e socorrido para o Hospital Jayme dos Santos. A Polícia Militar foi acionada e conduziu o adolescente e a irmã dele para a delegacia. A mulher foi levada para o Departamento Médico Legal (DML), em Vitória, onde foi constatada a agressão.
 O adolescente disse em depoimento que esfaqueou o marido da irmã no intuito de defendê-la pois o cunhado havia pegado um pedaço de madeira para bater nela, depois de agarrá-la pelo pescoço.
 O delegado de plantão considerou que foi legitima defesa, por isso o adolescente foi liberado. Já o marido da irmã dele foi autuado pelo crime de lesão corporal e arbitrada fiança de R$ 3 mil. que não foi paga. Até a manhã deste sábado (31), ele continua internado no hospital devido às lesões.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Complexo logístico Campo Log 2, em Cercado da Pedra, na Serra
Fim dos incentivos: ES analisa uso do Fundo Soberano para manter atividade econômica
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026
Balanços - Hospital São José - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados