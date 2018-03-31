Adolescente esfaqueia cunhado para proteger irmã de agressão

Plantão Especializado da Mulher Crédito: Divulgação

Um adolescente de 17 anos esfaqueou o cunhado na tentativa de defender a irmã durante uma briga, na noite de sexta-feira (30), em Carapina Grande, na Serra. Segundo informações da polícia, o adolescente viu a irmã sendo agredida pelo marido, de 38 anos, e reagiu usando uma faca contra o cunhado.

Ele foi atingido por três facadas na barriga e socorrido para o Hospital Jayme dos Santos. A Polícia Militar foi acionada e conduziu o adolescente e a irmã dele para a delegacia. A mulher foi levada para o Departamento Médico Legal (DML), em Vitória, onde foi constatada a agressão.

O adolescente disse em depoimento que esfaqueou o marido da irmã no intuito de defendê-la pois o cunhado havia pegado um pedaço de madeira para bater nela, depois de agarrá-la pelo pescoço.