Adolescente é suspeito de estuprar criança de 3 anos em Pinheiros

Segundo a Polícia Militar, a funcionária de um hospital do município contou que a mãe levou a criança ao local e informou que a menina teria sofrido um estupro. Em conversa com os militares, a mãe explicou que tudo aconteceu em sua propriedade e que o acusado seria sobrinho de um dos seus funcionários.
Ela levou a filha ao hospital para os primeiros socorros e foi orientada a fazer um exame mais detalhado. Buscas foram realizadas e o adolescente foi encontrado pela PM. O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Pinheiros, acompanhado pelo Conselho Tutelar e por um responsável por ele.
Procurada, a Polícia Civil informou, por meio de nota, que o adolescente responderá por ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável e foi encaminhado ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).