Norte do Estado

Adolescente é suspeito de estuprar criança de 3 anos em Pinheiros

O suspeito tem 17 anos e foi levado por militares à delegacia da cidade

Publicado em 30 de Agosto de 2019 às 08:03

Redação de A Gazeta

O caso será encaminhado para a Delegacia de Polícia de Pinheiros Crédito: Divulgação/ Polícia Civil
Um adolescente de 17 anos foi apreendido em Pinheiros, Região Norte do Estado, acusado de abusar sexualmente de uma menina de 3 anos. O estupro de vulnerável aconteceu na manhã desta quarta-feira (28), na zona rural da cidade.
Segundo a Polícia Militar, a funcionária de um hospital do município contou que a mãe levou a criança ao local e informou que a menina teria sofrido um estupro. Em conversa com os militares, a mãe explicou que tudo aconteceu em sua propriedade e que o acusado seria sobrinho de um dos seus funcionários.
Ela levou a filha ao hospital para os primeiros socorros e foi orientada a fazer um exame mais detalhado. Buscas foram realizadas e o adolescente foi encontrado pela PM. O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Pinheiros, acompanhado pelo Conselho Tutelar e por um responsável por ele.
Procurada, a Polícia Civil informou, por meio de nota, que o adolescente responderá por ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável e foi encaminhado ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).
 

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Maranhão e Carlinhos, do Vitória-ES
Recém-chegados brilham no fim, e Vitória-ES vence o Porto Vitória na estreia da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação

