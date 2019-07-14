Home
Adolescente é morto em estacionamento de forró em Linhares

Marcos Vinícius Affonso Skiavon, de 17 anos, foi atingido por quatro disparos de arma de fogo. Nenhum suspeito foi preso

Gazeta Online

Publicado em 14 de julho de 2019 às 20:13

 - Atualizado há 6 anos

Adolescente foi morto a tiros em estacionamento de forró, em Linhares Crédito: Divulgação

Uma noite de diversão em um forró acabou com um assassinato na madrugada deste domingo (14), em Linhares, região Norte do Estado. O adolescente Marcos Vinícius Affonso Skiavon, de 17 anos, foi morto a tiros no estacionamento do local, na estrada que liga o município ao balneário de Pontal do Ipiranga. O estabelecimento fica próximo ao trevo de Povoação.

A vítima foi alvejada com quatro tiros, que atingiram as costas, a orelha, o pescoço e a boca, segundo a Polícia Militar. Buscas foram realizadas, mas os acusados não foram localizados. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser identificado e passar por exames que vão apontar a causa da morte.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.

Adolescente é morto em estacionamento de forró em Linhares

