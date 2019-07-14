Adolescente é morto em estacionamento de forró em Linhares

Publicado em 14 de julho de 2019 às 20:13
Uma noite de diversão em um forró acabou com um assassinato na madrugada deste domingo (14), em Linhares, região Norte do Estado. O adolescente Marcos Vinícius Affonso Skiavon, de 17 anos, foi morto a tiros no estacionamento do local, na estrada que liga o município ao balneário de Pontal do Ipiranga. O estabelecimento fica próximo ao trevo de Povoação.
A vítima foi alvejada com quatro tiros, que atingiram as costas, a orelha, o pescoço e a boca, segundo a Polícia Militar. Buscas foram realizadas, mas os acusados não foram localizados. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser identificado e passar por exames que vão apontar a causa da morte.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.
