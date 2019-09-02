Home
Adolescente é morto a tiros em Linhares

De acordo com a PM, testemunhas contaram que o adolescente teria tentado invadir uma residência para furtar objetos, quando foi atingido

Gazeta Online

Leonardo Lucas da Silva

Repórter / [email protected]

Publicado em 2 de setembro de 2019 às 19:31

 - Atualizado há 6 anos

O adolescente de 14 anos foi morto a tiros na tarde desta segunda-feira (2), no bairro Interlagos, em Linhares Crédito: Internauta

A semana começou violenta no Norte do Estado. Um adolescente de 14 anos foi morto a tiros na tarde desta segunda-feira (2), no bairro Interlagos, em Linhares. A Polícia Militar foi acionada e registrou a ocorrência.

De acordo com a PM, testemunhas contaram que o adolescente teria tentado invadir uma residência para furtar objetos, quando foi atingido. Ao constatarem a morte do adolescente, a perícia da Polícia Civil foi acionada. Até o momento nenhum suspeito foi preso.

Após a perícia, o corpo do adolescente será encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.

 

