Adolescente é morto a tiros em Linhares

Publicado em 2 de setembro de 2019 às 19:31
- Atualizado há 6 anos
A semana começou violenta no Norte do Estado. Um adolescente de 14 anos foi morto a tiros na tarde desta segunda-feira (2), no bairro Interlagos, em Linhares. A Polícia Militar foi acionada e registrou a ocorrência.
De acordo com a PM, testemunhas contaram que o adolescente teria tentado invadir uma residência para furtar objetos, quando foi atingido. Ao constatarem a morte do adolescente, a perícia da Polícia Civil foi acionada. Até o momento nenhum suspeito foi preso.
Após a perícia, o corpo do adolescente será encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.
