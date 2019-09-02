Violência

Adolescente é morto a tiros em Linhares

De acordo com a PM, testemunhas contaram que o adolescente teria tentado invadir uma residência para furtar objetos, quando foi atingido

Publicado em 2 de setembro de 2019 às 19:31

O adolescente de 14 anos foi morto a tiros na tarde desta segunda-feira (2), no bairro Interlagos, em Linhares Crédito: Internauta

A semana começou violenta no Norte do Estado. Um adolescente de 14 anos foi morto a tiros na tarde desta segunda-feira (2), no bairro Interlagos, em Linhares. A Polícia Militar foi acionada e registrou a ocorrência.

De acordo com a PM, testemunhas contaram que o adolescente teria tentado invadir uma residência para furtar objetos, quando foi atingido. Ao constatarem a morte do adolescente, a perícia da Polícia Civil foi acionada. Até o momento nenhum suspeito foi preso.

