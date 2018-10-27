Adolescente é executado no meio da rua em Vila Velha

Adolescente é executado a tiros no meio da rua em Vila Velha Crédito: Bernardo Coutinho

Um adolescente de 14 anos foi executado na Rua Sebastião Inácio da Silva, no bairro Primeiro de Maio, em Vila Velha, na manhã deste sábado (27).

De acordo com investigadores da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o crime aconteceu por volta das 5h e a vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas da região.

Os investigadores contaram que Paulo Vitor Dias Santos estava na rua quando foi abordado por cerca de seis homens, que o executaram com inúmeros disparos. Os peritos não conseguiram contabilizar. O corpo do adolescente será encaminhado ao DML onde será analisado.

Adolescente é executado a tiros no meio da rua em Vila Velha Crédito: Bernardo Coutinho

A mãe de Paulo Vitor, uma mulher de 30 anos, contou que estava em casa quando ouviu vários tiros. Ela disse que não sabia que o filho estava na rua e que a última vez que se viram foi na noite anterior, antes dela ir dormir, e que não sabia que ele tinha saído de casa.

Assim que ouviu os disparos e percebeu que o filho não estava em casa, a mãe correu para a rua e já encontrou Paulo Vitor morto. Ela confirmou que ele tinha envolvimento com o tráfico. Outros familiares foram ao local mas, muito abalados, não deram entrevista.

As marcas dos disparos ficaram em várias casas e muros da rua. Um morador contou que uma das balas atingiu uma janela e os estilhaços do vidro chegou a machucar um morador.