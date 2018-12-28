Adolescente é detido com moto roubada após arrastão em Cariacica

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) conseguiu localizar os ladrões depois de receber denúncias sobre dois rapazes em uma motocicleta, de cor vermelha, que estavam praticando roubos a pessoas em pontos de ônibus na região de Jardim América, em Cariacica.
Após buscas, a motocicleta com as características informadas foi encontrada, mas ao determinar ao condutor a parada, houve início de fuga e abordagem só foi feita na descida da Segunda Ponte, na entrada de Vitória.
O carona da motocicleta conseguiu fugir e, mesmo com as buscas, não foi localizado. Com o condutor da moto foram encontrados celulares e dinheiro provenientes de assaltos que a dupla realizou.
A motocicleta, uma Honda/CG 150, de cor vermelha, placa OVE-5711, possui registro de roubo ocorrido em novembro, na cidade de Cariacica.