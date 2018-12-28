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Jardim América

Adolescente é detido com moto roubada após arrastão em Cariacica

Jovem de 14 anos praticou roubos em pontos de ônibus de Jardim América junto com um amigo, que conseguiu fugir

Publicado em 28 de Dezembro de 2018 às 11:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 dez 2018 às 11:44
Adolescente usavam moto roubada para cometer arrastões em Cariacica Crédito: Divulgação/PRF
Um adolescente, de 14 anos, foi detido na noite desta quinta-feira (27), na BR 262, na descida da Segunda Ponte, em Vitória, depois de roubar uma motocicleta e realizar arrastões em pontos de ônibus de Cariacica. Ele estava acompanhado de um comparsa, que conseguiu fugir.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) conseguiu localizar os ladrões depois de receber denúncias sobre dois rapazes em uma motocicleta, de cor vermelha, que estavam praticando roubos a pessoas em pontos de ônibus na região de Jardim América, em Cariacica.
Após buscas, a motocicleta com as características informadas foi encontrada, mas ao determinar ao condutor a parada, houve início de fuga e abordagem só foi feita na descida da Segunda Ponte, na entrada de Vitória.
O carona da motocicleta conseguiu fugir e, mesmo com as buscas, não foi localizado. Com o condutor da moto foram encontrados celulares e dinheiro provenientes de assaltos que a dupla realizou.
A motocicleta, uma Honda/CG 150, de cor vermelha, placa OVE-5711, possui registro de roubo ocorrido em novembro, na cidade de Cariacica.

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