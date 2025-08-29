Home
Adolescente é detido após pichar cachorro com siglas de facções em Guarapari

Crime ganhou repercussão após delegado compartilhar imagens nas redes sociais; no dia seguinte, adolescente foi detido

Imagem de perfil de Felipe Sena

Felipe Sena

Repórter / [email protected]

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 11:49

Um homem foi preso, na quinta-feira (28), suspeito de ser o responsável pela pichação.

Um adolescente de 17 anos foi apreendido nesta quinta-feira (28), em Guarapari, após pichar um cachorro com nomes e siglas de facções criminosas. O caso ganhou repercussão nas redes sociais após ser compartilhado nas redes sociais pelo delegado Leandro Piquet, titular da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DEPMA).

De acordo com a corporação, o animal foi encontrado no bairro Santa Mônica. Nas laterais do corpo, estavam escritas as inscrições “TCP” — referência ao grupo criminoso Terceiro Comando Puro —, além da expressão “Bala 12” e o número “3”, símbolos associados à mesma facção.

O titular da Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Guarapari, delegado Rodrigo Peçanha da Cruz, informou que a região onde o caso ocorreu é marcada por disputas entre grupos rivais pelo tráfico de drogas.

Após diligências e buscas na comunidade, o adolescente compareceu espontaneamente à delegacia e confessou o ato. Segundo o rapaz, ele estava sob efeito de álcool quando pintou o cachorro. Durante a apresentação, a polícia verificou que havia dois mandados de busca e apreensão em aberto contra ele, expedidos pela Vara da Infância e Juventude de Guarapari.

Cachorro foi encontrado com pichações de facções criminosas em Guarapari
Cachorro foi encontrado com pichações de facções criminosas em Guarapari Crédito: Reprodução redes sociais

O adolescente foi encaminhado ao Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases), onde permanece à disposição da Justiça.

Repercussão

O caso ganhou visibilidade após o delegado de Meio Ambiente da Polícia Civil, Leandro Piquet, publicar um vídeo nas redes sociais denunciando a crueldade. “Uma facção criminosa fez essa covardia com o cachorro. Se você tem alguma informação, não deixe de denunciar. Ligue 181, o anonimato é garantido”, disse o delegado, que também destacou o apoio da Polícia Civil de Guarapari na investigação.

No dia seguinte, o delegado Rodrigo Peçanha anunciou a apreensão do adolescente e informou que o cachorro foi resgatado. O animal já está sob os cuidados de uma família e passa bem.

“Caso resolvido, criminoso preso e o cachorro já foi acolhido. Agradeço a toda a equipe da Dipo e ao delegado Leandro Piquet, que nos deu apoio desde o início”, declarou o delegado Rodrigo em vídeo divulgado nas redes sociais

