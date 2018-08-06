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Adolescente é detido após furtar roupa em loja de shopping em Vitória

Quatro adolescentes tentaram sair do estabelecimento com as peças escondidas pelo corpo. Segundo o chefe de segurança da loja, três deles conseguiram fugir
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 ago 2018 às 22:31

Publicado em 05 de Agosto de 2018 às 22:31

Um adolescente de 17 anos foi apreendido após furtar peças de roupa em uma loja de departamento em um shopping de Vitória. O roubo aconteceu no início da noite deste domingo (05).
Segundo o chefe da segurança da loja, que não quis se identificar, quatro menores cortaram as etiquetas de segurança de camisas e casacos e tentaram sair do estabelecimento com as peças escondidas pelo corpo. 
Como os adolescentes entraram e saíram da loja várias vezes, a equipe de segurança desconfiou e abordou um dos menores. Três deles conseguiram fugir.
Com o o adolescente apreendido foram recuperados sete itens de vestuário. Até a publicação desta matéria, a autuação do menor não tinha sido informada pela polícia.

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