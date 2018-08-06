Adolescente é detido após furtar roupa em loja de shopping em Vitória

Um adolescente de 17 anos foi apreendido após furtar peças de roupa em uma loja de departamento em um shopping de Vitória. O roubo aconteceu no início da noite deste domingo (05).
Segundo o chefe da segurança da loja, que não quis se identificar, quatro menores cortaram as etiquetas de segurança de camisas e casacos e tentaram sair do estabelecimento com as peças escondidas pelo corpo.
Como os adolescentes entraram e saíram da loja várias vezes, a equipe de segurança desconfiou e abordou um dos menores. Três deles conseguiram fugir.
Com o o adolescente apreendido foram recuperados sete itens de vestuário. Até a publicação desta matéria, a autuação do menor não tinha sido informada pela polícia.