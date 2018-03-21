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Violência

Adolescente é baleado a caminho de casa de colega em São Mateus

Segundo a Polícia Militar, a vítima foi atingida no joelho e socorrida por familiares
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mar 2018 às 14:46

Publicado em 21 de Março de 2018 às 14:46

O jovem foi transferido para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus Crédito: Divulgação
Um adolescente de 16 anos foi baleado em São Mateus, Norte do Estado, na noite desta terça-feira (20), quando seguia do distrito de Santa Maria para a casa de uma colega.
Segundo a Polícia Militar, o menor contou que, próximo a uma escola, ouviu disparos de arma de fogo. Em seguida, percebeu que o seu joelho estava sangrando. Ele foi socorrido por familiares para o Hospital Cristo Rei, em Boa Esperança. Depois, foi transferido para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus.
O jovem disse que não viu ninguém suspeito. A PM também não encontrou nada de ilícito com ele. A vítima permaneceu internada no hospital, mas não corria risco de morte, de acordo com o boletim policial.
Adolescente é baleado a caminho de casa de colega em São Mateus

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