Adolescente é baleado a caminho de casa de colega em São Mateus

O jovem foi transferido para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus Crédito: Divulgação

Um adolescente de 16 anos foi baleado em São Mateus, Norte do Estado, na noite desta terça-feira (20), quando seguia do distrito de Santa Maria para a casa de uma colega.

Segundo a Polícia Militar, o menor contou que, próximo a uma escola, ouviu disparos de arma de fogo. Em seguida, percebeu que o seu joelho estava sangrando. Ele foi socorrido por familiares para o Hospital Cristo Rei, em Boa Esperança. Depois, foi transferido para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus.

O jovem disse que não viu ninguém suspeito. A PM também não encontrou nada de ilícito com ele. A vítima permaneceu internada no hospital, mas não corria risco de morte, de acordo com o boletim policial.