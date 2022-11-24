Adolescente é assassinado a tiros em Colatina

Uma enfermeira entregou aos policiais militares uma carteira que seria da vítima. Dentro dela havia R$ 78, cinco pedras de crack e duas buchas de maconha. Até o momento, nenhum suspeito foi localizado. O corpo do jovem foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina. O nome do adolescente não foi informado.