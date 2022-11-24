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Homicídio

Adolescente é assassinado a tiros em Colatina

Jovem de 17 anos chegou a ser socorrido, mas morreu antes de chegar ao Hospital Estadual Silvio Avidos, no mesmo município. Crime ocorreu na noite desta quarta-feira (23)
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

24 nov 2022 às 11:38

Publicado em 24 de Novembro de 2022 às 11:38

Um adolescente de 17 anos foi morto a tiros no bairro João Manoel Meneguelli, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na noite desta quarta-feira (23). Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu na rua Agnaldo Ambrósio. A vítima chegou a ser socorrida, mas morreu antes de chegar ao Hospital Estadual Silvio Avidos, no mesmo município.
Uma enfermeira entregou aos policiais militares uma carteira que seria da vítima. Dentro dela havia R$ 78, cinco pedras de crack e duas buchas de maconha. Até o momento, nenhum suspeito foi localizado. O corpo do jovem foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina. O nome do adolescente não foi informado.
Rua onde aconteceu o crime, em Colatina
Rua onde aconteceu o crime, em Colatina Crédito: Wando Fagundes
A Polícia Civil disse que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina. “A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado”, disse a corporação.
Este foi o 20º homicídio registrado no município até esta quinta (24). O número já é quase o dobro do que foi contabilizado no ano passado inteiro, quando houve 11 assassinatos.

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