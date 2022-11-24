Adolescente é assassinado a tiros em Colatina

Um adolescente de 17 anos foi morto a tiros no bairro João Manoel Meneguelli, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na noite desta quarta-feira (23). Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu na rua Agnaldo Ambrósio. A vítima chegou a ser socorrida, mas morreu antes de chegar ao Hospital Estadual Silvio Avidos, no mesmo município.
Uma enfermeira entregou aos policiais militares uma carteira que seria da vítima. Dentro dela havia R$ 78, cinco pedras de crack e duas buchas de maconha. Até o momento, nenhum suspeito foi localizado. O corpo do jovem foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina. O nome do adolescente não foi informado.
A Polícia Civil disse que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina. “A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado”, disse a corporação.
Este foi o 20º homicídio registrado no município até esta quinta (24). O número já é quase o dobro do que foi contabilizado no ano passado inteiro, quando houve 11 assassinatos.