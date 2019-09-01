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Vila Velha

Adolescente é apreendido após confusão na Praia de Itaparica

Dois guardas municipais de folga abordaram o adolescente, que estava enrolando um cigarro de maconha. Durante a confusão, o garoto deu um soco e quebrou o nariz de um deles
Aramylle Bastos Locatelli

Aramylle Bastos Locatelli

Publicado em 

01 set 2019 às 15:01

Publicado em 01 de Setembro de 2019 às 15:01

A confusão aconteceu neste domingo (1º), na Praia de Itaparica, em Vila Velha Crédito: Reprodução
Um adolescente de 15 anos foi apreendido após se negar a entregar um cigarro de maconha e agredir um guarda municipal na Praia de Itaparica, em Vila Velha, neste domingo (1º). O jovem deu um soco e quebrou o nariz de um dos agentes, que sacou uma arma, o que gerou confusão no local. 
Veja vídeo
Segundo a Guarda Municipal de Vila Velha, os dois agentes estavam de folga, sentados em um quiosque, quando viram o adolescente enrolando um cigarro de maconha. Os guardas foram até o garoto e disseram que ele não poderia continuar com o que estava fazendo. Em seguida, pediram para ele entregar o cigarro.
"Quando eles pediram para o adolescente entregar o cigarro, ele se negou. Eles se identificaram como guardas municipais, mas mesmo assim o jovem se negou a entregar a droga e continuou enrolando o cigarro. Foi então que um dos agentes tomou da mão dele", relatou o inspetor Patrick, da Guarda Municipal de Vila Velha.
De acordo com a Guarda, após ser informado que seria conduzido para a delegacia, o adolescente tentou fugir. Na tentativa de imobilizá-lo, um dos guardas acabou levando um soco e teve o nariz quebrado.
Revolta da população
Uma aglomeração de pessoas se formou no quiosque onde aconteceu a confusão na Praia de Itaparica, em Vila Velha Crédito: Reprodução
Enquanto tentavam conter o menino, muitas pessoas aglomeraram no quiosque. Alguns banhistas não concordaram com a ação dos guardas, que jogaram o jovem na areia para imobilizá-lo. A população se aproximou para tentar ajudar o adolescente e segundo a Guarda Municipal começou a incitar agressões. Neste momento, um dos agentes sacou uma arma e apontou para a população. 
"Dezenas de pessoas foram para cima dos agentes. Eles sacaram a arma para inibir qualquer tentativa de agressão e afastar as pessoas dali. Não houve qualquer disparo", disse o inspetor Patrick. 
Segundo testemunhas que estavam praia no momento da confusão, várias pessoas ficaram assustadas e correram com medo sem entender o que estava acontecendo. 
Pensa você com a sua família na praia e de repente você vê uma pessoa sacando uma arma e apontando para todo mundo? Eles não estavam fardados, ninguém sabia que eles eram da Guarda
Jaílson Silva, dono de um quiosque da região
Uma guarnição da guarda foi acionada para atender a ocorrência. Quando os agentes de plantão chegaram ao local, o adolescente estava imobilizado no calçadão. O adolescente e um dos agentes da Guarda foram encaminhados para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha. 
Em depoimento à polícia, o jovem disse que após ser abordado pelos guardas, ele estava se levantando para ir embora quando foi agredido. Em reação, ele deu um soco no nariz de um dos agentes. 

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