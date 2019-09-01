Adolescente é apreendido após confusão na Praia de Itaparica

Um adolescente de 15 anos foi apreendido após se negar a entregar um cigarro de maconha e agredir um guarda municipal na Praia de Itaparica, em Vila Velha, neste domingo (1º). O jovem deu um soco e quebrou o nariz de um dos agentes, que sacou uma arma, o que gerou confusão no local.
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Segundo a Guarda Municipal de Vila Velha, os dois agentes estavam de folga, sentados em um quiosque, quando viram o adolescente enrolando um cigarro de maconha. Os guardas foram até o garoto e disseram que ele não poderia continuar com o que estava fazendo. Em seguida, pediram para ele entregar o cigarro.
"Quando eles pediram para o adolescente entregar o cigarro, ele se negou. Eles se identificaram como guardas municipais, mas mesmo assim o jovem se negou a entregar a droga e continuou enrolando o cigarro. Foi então que um dos agentes tomou da mão dele", relatou o inspetor Patrick, da Guarda Municipal de Vila Velha.
De acordo com a Guarda, após ser informado que seria conduzido para a delegacia, o adolescente tentou fugir. Na tentativa de imobilizá-lo, um dos guardas acabou levando um soco e teve o nariz quebrado.
Revolta da população
Enquanto tentavam conter o menino, muitas pessoas aglomeraram no quiosque. Alguns banhistas não concordaram com a ação dos guardas, que jogaram o jovem na areia para imobilizá-lo. A população se aproximou para tentar ajudar o adolescente e segundo a Guarda Municipal começou a incitar agressões. Neste momento, um dos agentes sacou uma arma e apontou para a população.
"Dezenas de pessoas foram para cima dos agentes. Eles sacaram a arma para inibir qualquer tentativa de agressão e afastar as pessoas dali. Não houve qualquer disparo", disse o inspetor Patrick.
Segundo testemunhas que estavam praia no momento da confusão, várias pessoas ficaram assustadas e correram com medo sem entender o que estava acontecendo.
Pensa você com a sua família na praia e de repente você vê uma pessoa sacando uma arma e apontando para todo mundo? Eles não estavam fardados, ninguém sabia que eles eram da Guarda
Uma guarnição da guarda foi acionada para atender a ocorrência. Quando os agentes de plantão chegaram ao local, o adolescente estava imobilizado no calçadão. O adolescente e um dos agentes da Guarda foram encaminhados para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha.
Em depoimento à polícia, o jovem disse que após ser abordado pelos guardas, ele estava se levantando para ir embora quando foi agredido. Em reação, ele deu um soco no nariz de um dos agentes.