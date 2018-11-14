Adolescente é apreendido após abusar da irmã de 6 anos no Sul do ES

Um adolescente de 15 anos foi apreendido na tarde desta terça-feira (13) após abusar da própria irmã, uma menina de seis anos. O crime ocorreu na casa da vítima, na localidade de Mata Fria, interior de Jerônimo Monteiro, na região do Caparaó. o jovem confessou o crime.
De acordo com a Polícia Civil, o crime, que aconteceu no dia 18 de outubro, foi descoberto pela mãe após a menina reclamar de dores fortes nas partes íntimas. A Polícia Militar foi acionada e a vítima contou que teria sido abusada pelo irmão.
O adolescente confessou o crime e ainda disse que teria abusado da irmã outras duas vezes. Logo após o fato, ele foi encaminhado para a casa de uma tia, onde foi apreendido. o jovem foi encaminhado ao Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) de Cachoeiro de Itapemirim.
A vítima está sendo acompanhada pelo Conselho Tutelar.
