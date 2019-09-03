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Tiro na perna

Adolescente de 17 anos é baleado em assalto em Vila Velha

O rapaz foi atingido por volta das 20h desta segunda-feira (02). O caso é investigado pela Polícia Civil
Rachel Martins

Rachel Martins

Publicado em 

03 set 2019 às 03:57

Publicado em 03 de Setembro de 2019 às 03:57

Policiais da DHPP vão investigar o crime Crédito: Fernando Madeira
Um adolescente de 17 anos foi baleado durante um assalto no bairro Vista da Penha, em Vila Velha, por volta das 20h desta segunda-feira (02).
O rapaz relatou à polícia que seguia pela Rua Liberalino Lima com destino a um ponto de táxi da região. Ele é morador do bairro Boa Sorte, em Cariacica.
> Jovem reage a assalto, recupera bolsa e leva facada na Praia do Canto
No caminho, foi abordado por dois bandidos armados. Os criminosos anunciaram o assalto e exigiram o celular e o relógio do adolescente.
Ainda durante a abordagem, um dos bandidos teria se irritado e atirou na perna esquerda da vítima. Os ladrões fugiram com o material roubado.
Ferido, o adolescente pediu socorro a uma motorista que passava pelo local e foi levado por ela para o Hospital Antônio Bezerra de Faria.
> Motociclista reage a assalto e leva duas facadas em Vitória
De acordo com a polícia, ele seria submetido a uma cirurgia. De acordo com a Polícia Civil, o adolescente já foi apreendido por disparo em via pública, furto, roubo, tráfico de drogas e porte ilegal de arma.
O caso foi registrado como tentativa de latrocínio no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e deverá ser investigado na Divisão de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio (DRCCP). 

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