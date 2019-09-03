Adolescente de 17 anos é baleado em assalto em Vila Velha

Policiais da DHPP vão investigar o crime Crédito: Fernando Madeira

Vila Velha, por volta das 20h desta segunda-feira (02). Um adolescente de 17 anos foi baleado durante um assalto no bairro Vista da Penha, em, por volta das 20h desta segunda-feira (02).

polícia que seguia pela Rua Liberalino Lima com destino a um ponto de táxi da região. Ele é morador do bairro Boa Sorte, em Cariacica. O rapaz relatou àque seguia pela Rua Liberalino Lima com destino a um ponto de táxi da região. Ele é morador do bairro Boa Sorte, em

No caminho, foi abordado por dois bandidos armados. Os criminosos anunciaram o assalto e exigiram o celular e o relógio do adolescente.

Ainda durante a abordagem, um dos bandidos teria se irritado e atirou na perna esquerda da vítima. Os ladrões fugiram com o material roubado.

Ferido, o adolescente pediu socorro a uma motorista que passava pelo local e foi levado por ela para o Hospital Antônio Bezerra de Faria.

De acordo com a polícia, ele seria submetido a uma cirurgia. De acordo com a Polícia Civil, o adolescente já foi apreendido por disparo em via pública, furto, roubo, tráfico de drogas e porte ilegal de arma.