Bairro Nova Rosa da Penha

Adolescente de 17 anos é assassinado a tiros por dupla de moto em Cariacica

O crime, registrado na tarde de segunda-feira (27), em Nova Rosa da Penha, foi seguido por confronto entre policiais e criminosos durante a noite no mesmo bairro

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 09:35

Adolescente é morto a tiros em Nova Rosa da Penha, em Cariacica Crédito: Pablo Campos

Um adolescente identificado como Nicolas Gabriel Dias da Cunha, de 17 anos, foi assassinado a tiros na tarde de segunda-feira (28), em Nova Rosa da Penha, em Cariacica. Cerca de três horas depois, houve perseguição e troca de tiros entre policiais e criminosos na mesma região.

A reportagem da TV Gazeta apurou no local que o adolescente já tinha passagem pela polícia. Testemunhas contaram à Polícia Militar que dois homens em uma moto passaram atirando várias vezes contra ele. A perícia da Polícia Científica esteve no local e apurou que Nicolas foi atingido pelo menos oito vezes, com ferimentos na cabeça, rosto e mão.

“Era morador da região, área conhecida pelo intenso tráfico de drogas. A Polícia Civil já esteve no local, mas ainda não podemos afirmar a motivação e nenhum suspeito identificado”, informou a aspirante oficial da PM, Aline.

Confronto após a morte do adolescente

Após o assassinato, equipes da Força Tática da PM intensificaram o policiamento em Nova Rosa da Penha, com o objetivo de levantar informações e coibir novos crimes. Por volta das 20h, durante patrulhamento na Rua 74, três suspeitos em um Corsa Sedan aceleraram o veículo ao perceber a aproximação dos policiais, dando início a uma perseguição.

Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, os criminosos atiraram contra os militares de dentro do carro, e os policiais revidaram. Durante a fuga, os suspeitos jogaram uma pistola pela janela, que foi apreendida.

O trio acabou se rendendo e foi detido. Durante a abordagem, os policiais constataram que um dos suspeitos, de 21 anos, estava baleado no cotovelo. Ele foi socorrido pelo Samu (192) e encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.

Os outros dois detidos, de 36 e 29 anos, foram levados para a Delegacia Regional de Cariacica.

As polícias Civil e Militar foram procuradas para dar mais informações sobre as ocorrências e, assim que houver retorno, o texto será atualizado.

Com informações de Daniel Marçal, da TV Gazeta

