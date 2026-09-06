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Crime em Sooretama

Adolescente de 16 anos é morto a tiros na entrada de cemitério no ES

Jovem estava em casa com familiares quando recebeu ligações e saiu em direção ao cemitério

Publicado em 06 de Setembro de 2026 às 14:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 set 2026 às 14:19

Um adolescente de 16 anos foi assassinado a tiros em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, na noite de sábado (5). O crime aconteceu na entrada de um cemitério, na localidade de Comendador Rafael, também conhecida como Patrimônio da Lagoa.


Segundo a Polícia Militar, a vítima estava em casa com familiares quando recebeu ligações telefônicas e saiu em direção à entrada do cemitério, quando foi surpreendida pelos disparos. Ele morreu no local. 


O caso será investigado pela Delegacia de Sooretama. Nenhum suspeito foi localizado.

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