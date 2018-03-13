Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência

Adolescente de 16 anos é assassinado a tiros em Cariacica

Breno Daniel Pereira da Silva, 16 anos, foi morto na manhã desta terça (13) quando passava pela Rua Macaíba
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mar 2018 às 15:25

Publicado em 13 de Março de 2018 às 15:25

Adolescente foi morto a tiros no bairro Alzira Ramos Crédito: Bernardo Coutinho
Breno Daniel Pereira da Silva, 16 anos, foi assassinado a tiros na manhã desta terça-feira (13), por volta das 8h30, no bairro Alzira Ramos, Cariacica. De acordo com a Polícia Militar, Breno foi surpreendido por um grupo de criminosos na Rua Macaíba.
Os atiradores saíram de dentro do mato, numa emboscada, de acordo com a PM. Os suspeitos fugiram pelo matagal. Moradores da região disseram que ouviram cerca de 10 tiros.
Ainda de acordo com a PM, Breno já foi flagrado armado no baile do Mandela aqui na região há pouco tempo. A polícia suspeita que o crime pode ter ligação com o tráfico de drogas.
Com informações de Mayra Bandeira

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Essa é a 9º edição do Festival de Cinema de Santa Teresa
Reta final: últimos dias de inscrições para o Festival de Cinema de Santa Teresa
João Fonseca
Fonseca vence mais uma e terá número 6 pela frente no ATP de Munique
Degusta Beer conta com cervejarias artesanais
Festival de cerveja terá oito dias de shows e gastronomia em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados