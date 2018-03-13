Adolescente de 16 anos é assassinado a tiros em Cariacica

Adolescente foi morto a tiros no bairro Alzira Ramos Crédito: Bernardo Coutinho

Breno Daniel Pereira da Silva, 16 anos, foi assassinado a tiros na manhã desta terça-feira (13), por volta das 8h30, no bairro Alzira Ramos, Cariacica. De acordo com a Polícia Militar, Breno foi surpreendido por um grupo de criminosos na Rua Macaíba.

Os atiradores saíram de dentro do mato, numa emboscada, de acordo com a PM. Os suspeitos fugiram pelo matagal. Moradores da região disseram que ouviram cerca de 10 tiros.

Ainda de acordo com a PM, Breno já foi flagrado armado no baile do Mandela aqui na região há pouco tempo. A polícia suspeita que o crime pode ter ligação com o tráfico de drogas.