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Campo Grande

Adolescente de 15 anos é detido dirigindo carro roubado em Cariacica

Além do carro foram apreendidos um celular, e um cordão

Publicado em 24 de Novembro de 2018 às 15:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 nov 2018 às 15:58
Carro roubado apreendido em Cariacica Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um adolescente de 15 anos foi apreendido na noite de sexta-feira (23) em Cariacica, depois de uma tentativa de fuga. Ele estava dirigindo um veículo roubado.
De acordo com boletim de ocorrência, um adolescente e um segundo suspeito, ainda não identificado, roubaram um VW Gol branco em Campo Grande e seguiram para Jardim América para realizarem assaltos.
Quando chegaram ao bairro, pararam o carro próximo a um morador. Na abordagem apontaram uma arma falsa e pediram para que ele passasse o celular.
Por volta de 19h, a vítima acionou a Regional de Cariacica, e disse que os suspeitos haviam fugido em direção ao bairro Itaquari. Uma viatura da Polícia Militar começou a realizar buscas nas proximidades e ao encontrar o carro com a placa indicada pela vítima começou a seguir os suspeitos, que foram para a Rodovia José Sette.
Dois policiais militares que passavam naquele momento pela via perceberam a perseguição e deram apoio a viatura. Na altura da praça do bairro Itacibá deram voz de prisão aos ocupantes do veículo.
O jovem que estava dirigindo o carro foi detido, já o segundo suspeito fugiu. De acordo com o adolescente, ele havia furtado o carro para vender e já havia sido apreendido por roubo antes.
O crime está sendo investigado pela Regional de Cariacica.

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