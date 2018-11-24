Adolescente de 15 anos é detido dirigindo carro roubado em Cariacica

Carro roubado apreendido em Cariacica Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Um adolescente de 15 anos foi apreendido na noite de sexta-feira (23) em Cariacica, depois de uma tentativa de fuga. Ele estava dirigindo um veículo roubado.

De acordo com boletim de ocorrência, um adolescente e um segundo suspeito, ainda não identificado, roubaram um VW Gol branco em Campo Grande e seguiram para Jardim América para realizarem assaltos.

Quando chegaram ao bairro, pararam o carro próximo a um morador. Na abordagem apontaram uma arma falsa e pediram para que ele passasse o celular.

Por volta de 19h, a vítima acionou a Regional de Cariacica, e disse que os suspeitos haviam fugido em direção ao bairro Itaquari. Uma viatura da Polícia Militar começou a realizar buscas nas proximidades e ao encontrar o carro com a placa indicada pela vítima começou a seguir os suspeitos, que foram para a Rodovia José Sette.

Dois policiais militares que passavam naquele momento pela via perceberam a perseguição e deram apoio a viatura. Na altura da praça do bairro Itacibá deram voz de prisão aos ocupantes do veículo.

O jovem que estava dirigindo o carro foi detido, já o segundo suspeito fugiu. De acordo com o adolescente, ele havia furtado o carro para vender e já havia sido apreendido por roubo antes.