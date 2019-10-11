Dezenas de porções

Adolescente de 13 anos é apreendido com drogas em Jardim Camburi

Segundo informações da Polícia Militar, o menor tinha porções de cocaína, maconha, crack, haxixe e uma quantia em dinheiro

Publicado em 11 de outubro de 2019 às 11:20 - Atualizado há 6 anos

Drogas e dinheiro foram encontrados com o adolescente de 13 anos em Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Um adolescente de 13 anos foi apreendido suspeito de traficar drogas no bairro Jardim Camburi, em Vitória, na noite desta quinta-feira (10). Segundo informações da Polícia Militar, uma equipe estava em patrulhamento de rotina quando recebeu uma denúncia anônima de que o menor de idade vendia porções de droga na região.

Ainda de acordo com a polícia, durante revista pessoal no adolescente foram encontradas na mochila dele 61 porções de crack, 39 buchas de maconha, 42 papelotes de cocaína, 8 bolas de haxixe e uma quantia em dinheiro. Aos policiais, o menor confessou que comercializava os entorpecentes.

Um boletim de ocorrência por ato infracional de tráfico de drogas foi registrado no Departamento de Polícia Judiciária de Vitória. A polícia informou que o adolescente permaneceu à disposição da Vara e Infância e Juventude. Nenhum familiar do adolescente foi até a delegacia.

Com informações do G1/ES e da TV Gazeta

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta