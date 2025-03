Discriminação

Adolescente de 12 anos sofre injúria racial em escola municipal em Cachoeiro

Alunos confrontaram e ofenderam a menina em frente à instituição de ensino após as aulas desta quinta-feira (20)

Adolescente está emocionalmente abalada e não quer voltar para a escola. (TV Gazeta)

Carol Leal Repórter / [email protected]

Uma adolescente de 12 anos foi vítima de injúria racial em uma escola municipal de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, nesta quinta-feira (20). O nome da instituição e da menor não serão mencionados em conformidade ao Estatuto da Criança e do Adolescente.

Em depoimento à Polícia Militar, a mãe da jovem informou que alunos que estudam na mesma escola, mas em outras turmas, confrontaram e ofenderam a menina na frente da instituição de ensino após a aula.

Em entrevista ao repórter Matheus Passos, da TV Gazeta, a adolescente contou que está emocionalmente abalada, que não conhecia os outros menores e não compreende o que motivou as provocações. Ela também disse que não quer voltar para a escola por medo de sofrer injúria racial novamente.

Eu não gostei do que eles fizeram comigo e queria muito que eles parassem de uma vez por todas. Parece que é uma 'zoação' com a minha cor, um preconceito [...] eles só ficaram rindo e filmando como se fosse uma coisa engraçada, mas não é engraçado e eu não gostei mesmo disso X • Adolescente vítima de injúria racial

A gestão da escola informou aos familiares que seguirá conforme o Regimento Comum das Unidades de Ensino de Cachoeiro de Itapemirim, que compreende ouvir os envolvidos e seus responsáveis, aplicar o regimento no que couber e encaminhar o caso para deliberação do Conselho Comunitário Escolar. Além disso, a instituição afirmou que irá garantir que incidentes como esse não ocorram novamente, a partir do monitoramento dos estudantes envolvidos dentro do ambiente escolar.

O gestor ainda afirmou que houve uma discussão entre os alunos um dia antes do ocorrido, por meio de troca de provocações no horário do intervalo. A motivação do desentendimento não foi identificada, pois os alunos não apresentam interação constante dentro do ambiente escolar e nem compartilham os mesmos ambientes, salvo no horário do recreio.

Entretanto, ao procurar a escola, a mãe da adolescente foi informada de que a instituição não poderia punir os alunos porque caso não ter acontecido dentro do contexto escolar, e sim na rua em frente ao local. Ela contou que a situação é revoltante para ela, como mãe, por ver que sua filha e outras crianças sofrem a mesma discriminação.

Família de adolescente registrou ocorrência na polícia nesta quinta-feira (20). (TV Gazeta)

Ela perguntou se era um erro ela ter nascido preta [...] Tudo isso causa um transtorno psicológico muito grande nela [...] e o pior de tudo são as pessoas tentando entender qual foi o motivo que gerou tudo isso, mas eu acho que para tanta crueldade não existe motivo Y • Mãe da adolescente

De acordo com a Polícia Civil, o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) de Cachoeiro de Itapemirim. Por envolver menor de idade, o caso permanecerá em sigilo.

A Secretaria de Municipal de Educação de Cachoeiro informa que os pais da adolescente já foram atendidos, assim como a família de um dos alunos envolvidos. O processo de apuração seguirá nesta sexta-feira (21), com a continuidade dos atendimentos pelo gestor escolar. Os alunos e familiares serão ouvidos gradativamente, e as medidas cabíveis serão tomadas conforme o regimento.

